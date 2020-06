Rio Grande do Sul Delegacia de Farroupilha inaugura sala especial para acolher mulheres vítimas de violência

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

A denominada Sala das Margaridas tem o intuito de realizar um atendimento mais restrito, a fim de que as mulheres não fiquem expostas Foto: Gleici Trois/Divulgação A denominada Sala das Margaridas tem o intuito de realizar um atendimento mais restrito, a fim de que as mulheres não fiquem expostas. (Foto: Gleici Trois/Divulgação) Foto: Gleici Trois/Divulgação

Mulheres vítimas de violência em Farroupilha contam agora com uma sala especial para atendimento na Delegacia de Polícia da cidade. A denominada Sala das Margaridas tem o intuito de realizar um atendimento mais restrito, a fim de que as mulheres não fiquem expostas nesse momento de fragilidade.

Nesse espaço são feitos os boletins de ocorrência, pedido de medidas protetivas e outras ações que fazem parte da Lei Maria da Penha. A construção do ambiente teve o apoio da comunidade, Consepro e Mocovi.

Anteriormente, as mulheres que se dirigiam até a Delegacia de Polícia eram atendidas no balcão de entrada, no mesmo espaço de registro de outras denúncias. A sala está instalada dentro da própria delegacia e é um local reservado e confortável. Há também um pequeno espaço com brinquedos para os filhos. De acordo com os registros, o município atende cerca de 35 ocorrências de violência contra a mulher mensalmente, ou seja, praticamente uma por dia.

A Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento atende 24 horas, mas o espaço das mulheres funciona somente em horário comercial. Agora, com a pandemia, está havendo revezamento de trabalho e, por isso, o atendimento é das 13h às 18h. O endereço é rua 13 de Maio com a Prefeito Schneider, no bairro São Luiz, no antigo prédio do Fórum.

