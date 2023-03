Notícias Entenda por que Michelle acha que Bolsonaro não deve voltar logo ao Brasil

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Uma das razões seria esperar que a repercussão do caso das joias sauditas diminua. (Foto: Reprodução/TV Brasil)

A Casa Civil da Presidência da República estendeu até 15 de abril a autorização de viagem para os servidores que acompanham o ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, o que indica que ele ficará no exterior pelo menos até essa data.

Mas auxiliares de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle dizem que, se há até pouco tempo havia grande preocupação no entorno de ambos sobre a demora do ex-presidente em voltar para o Brasil, agora ele perdeu a pressa de voltar.

A principal defensora de que Bolsonaro continue por mais tempo nos Estados Unidos é a própria Michelle. Ela encampou a tese de uma ala do PL que acha que ele ganha mais ficando lá fora do que no Brasil.

Uma das razões, é claro, esperar que a repercussão do caso das joias sauditas – e portanto a pressão sobre Bolsonaro para que se explique – diminua.

Outra, porém, é a avaliação de que Bolsonaro entrará na mira do PT e de Lula assim que desembarcar no Brasil. Isso daria ao petista a oportunidade de desviar a atenção do público sobre as recentes polêmicas de seu próprio governo, como a suspensão dos empréstimos consignados e a crise da segurança pública no Rio Grande do Norte.

A ideia defendida por Michelle e até pelo próprio Valdemar Costa Neto, agora, é tentar reforçar a cobrança por resultados sobre o governo Lula, enquanto Bolsonaro cumpre uma agenda de eventos patrocinados pela direita trumpista nos EUA.

Pesquisa interna

O argumento foi reforçado por uma pesquisa interna do PL que constatou uma perda de popularidade muito pequena de Bolsonaro entre seus seguidores. Até muito recentemente, a cúpula do PL temia que a permanência do ex-presidente nos Estados Unidos estivesse fazendo sua popularidade derreter. A pesquisa interna teria feito Valdemar e outros líderes relaxarem.

Segundo alguns interlocutores de Bolsonaro no PL, agora o que Michelle defende é que o presidente continue circulando nos eventos trumpistas e espere um momento melhor para voltar ao Brasil.

Nesta terça-feira (21), durante o evento em que assumiu a direção do PL Mulher, repórteres de vários veículos perguntaram a Michelle quando, afinal, Bolsonaro voltaria. “Quando ele chegar, vocês vão saber”, ela respondeu.

Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro, dois dias antes do fim de seu mandato presidencial, para não ter de passar a faixa para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Dessa forma, o ex-presidente ignorou o rito democrático de transferir simbolicamente o poder a seu sucessor.

