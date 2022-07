Tecnologia Entenda por que o Tinder pode ser banido da Play Store

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

Aplicativo de namoro pode ser banido da loja de apps de sistema Android devido a processo judicial entre desenvolvedora e o Google. (Foto: Reprodução)

A disputa legal entre o Google e a Match Group encara um novo capítulo. Na última semana, a Gigante das Pesquisas acusou a dona do Tinder de não cumprir com sua parte de um acordo entre as duas e também de se aproveitar da possibilidade de adotar mecanismos de pagamentos próprios.

Em maio deste ano, foi estabelecido um acordo temporário e o Google abriria caminho para a implementação de ferramentas de pagamento próprias, enquanto a Match Group aproveitaria o desconto e, em contraparte, daria aos consumidores a alternativa de utilizar o sistema de cobrança da dona da Play Store. Isso tudo, claro, na hora de efetuar compras e assinaturas (neste caso, contribuindo com a comissão de 30%) em apps de relacionamento.

Segundo o Google, porém, a Match Group “não pretendia atender os termos contratuais do acordo”. A empresa de Mountain View afirma que a intenção da outra parte, na verdade, era não pagar nada por utilizar os sistemas internos, algo que colocaria os aplicativos da Match “em posição de vantagem em relação aos outros desenvolvedores”.

“O Google não quer que mais ninguém os processe, então suas reconvenções são projetadas como advertências”, disse a Match Group em e-mail para o Bloomberg. Com a acusação, o Google pode fragilizar o acordo temporário e, como consequência, ter espaço para restringir a distribuição de apps da Match na Play Store — inclusive podendo removê-los da loja.

A briga na justiça começou no ano passado, quando a dona do Tinder acusou o Google de abusar de sua posição de controle na Play Store para cobrar comissões abusivas de desenvolvedores. Na época, a pressão também vinha da Epic Games que, por motivo semelhante, apontava para o monopólio da companhia.

Não demorou muito e o Google revisou os valores cobrados pelo uso das ferramentas de cobrança. Desenvolvedores que não atingem US$ 1 milhão em receita dentro de um ano, precisariam contribuir apenas com 15% sobre cada aquisição feita em apps. A decisão, porém, não agradou a todos, principalmente os grandes distribuidores.

Ainda é cedo para afirmar que o Google tomará medidas mais drásticas contra a Match Group — como a retirada dos apps da empresa da Play Store ou banimento da desenvolvedora da plataforma. Contudo, a relação entre as partes está num momento delicado e os próximos meses serão determinantes para a briga judicial.

Fato é que, no Android, a remoção de um app da loja não é lá tão drástico — diminui o alcance do app, mas não impossibilita usuários de o baixarem. Semelhante ao que acontece com Fortnite, a Match Group pode distribuir os programas por fora da loja (download direto ou plataforma própria).

