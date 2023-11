Ciência Entenda por que os astronautas começaram a tomar suco em pó

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

A prática se iniciou com as expedições espaciais dos anos 1960. (Foto: Divulgação/National Space Agency)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As comidas levadas para o espaço devem ser leves, compactas e saborosas, além de aguentar longos períodos sem refrigeração, segundo o National Air and Space Museum, dos Estados Unidos. No princípio da exploração espacial, ainda não era certo que a alimentação e a digestão seriam possíveis em um ambiente de baixa gravidade, até o astronauta Yuri Gagarin embarcar na primeira expedição rumo ao Cosmos. A bordo da Vostok 1, o astronauta soviético foi o primeiro humano a se alimentar no espaço, ingerindo uma pasta de carne bovina e fígado em meio à missão, provando a possibilidade de comer no espaço.

Corrida espacial

No entanto, em meio ao ambiente da corrida espacial, os astronautas se viram diante de um novo problema: a água presente nas estações não tinha um sabor agradável por conta de algumas reações químicas nos reservatórios. Para contribuir para a hidratação adequada dos astronautas e deixá-los aptos a lidar com a demanda das missões sobre seus corpos, a Nasa (agência espacial norte-americana) encontrou no suco Tang uma solução. A bebida, desenvolvida em 1957 por William Mitchell na General Foods, foi a escolhida para disfarçar o sabor da água das missões. O uso começou a ser implantado nas viagens espaciais ao longo dos anos 1960.

Pacotes lacrados

A bebida, no entanto, não era simplesmente despejada em um copo com água nas estações espaciais, como se faz usualmente. Devido ao ambiente de baixa gravidade, a bebida era servida em pacotes lacrados, e a água era injetada através de uma válvula, que permitia o pronto consumo, segundo conta o Space.com. Nas primeiras expedições, o sabor disponível era restrito ao de laranja.

Bebida dos astronautas

Apesar de ter ficado conhecido mundialmente como a “bebida dos astronautas”, o Tang não foi criado especialmente para elas: segundo o site Food & Wine, a linha de bebidas em pó se beneficiou comercialmente com a sua inclusão no cardápio dos astronautas, promovendo campanhas publicitárias que destacavam tal participação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

