Saúde Identificar o perfil do seu relógio biológico ajuda a adaptar suas atividades diárias e a garantir uma boa noite de sono

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Saber o seu cronotipo é importante para organizar a rotina e, assim, entender como render melhor em cada etapa do dia. Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tente lembrar do seu dia de ontem. Resumidamente, você provavelmente acordou, trabalhou ou estudou e foi dormir – assim como a maioria das outras pessoas. Mas a intensidade de animação e cansaço variaram de formas diferentes para cada um ao longo do dia. Isso porque existem indivíduos mais matutinos e outros mais noturnos. Mas isso não significa necessariamente que você só pode malhar de manhã ou trabalhar à noite, mas, sim, que seu corpo tem mais facilidade em executar suas funções em determinado período.

Isso é chamado de cronotipo, conforme explica o neurocientista Russell Foster em seu livro “O Ciclo da Vida” da Editora Objetiva. No total, são três cronotipos: matutino, noturno e intermediário. No primeiro grupo estão aqueles indivíduos que se sentem ativos nas primeiras horas do dia e adoram ir para a cama cedo. Já os noturnos são aqueles que demoram para sentir sono e preferem prolongar um pouco mais o despertar. E os intermediários são os que variam entre os dois grupos.

Saber o seu cronotipo é importante para organizar a rotina e, assim, entender como render melhor em cada etapa do dia. Talvez não seja uma boa ideia para a pessoa matutina se inscrever em um curso de línguas à noite, por exemplo. Assim como não é aconselhável que o tipo noturno se force a levantar muito mais cedo para fazer exercícios. “Se você é do tipo noturno, é muito mais fácil trabalhar no turno da noite. Agora, se fosse o contrário, seria um problema, porque existiria um descompasso maior entre sua biologia e o seu horário laboral. Quanto maior essa diferença, mais problemas isso vai causar à pessoa”, conta Foster.

Cronotipo matutino

O pico de produção de melatonina ocorre antes da meia-noite. São indivíduos que precisam ir para a cama cedo e são mais ativos nas primeiras horas do dia. Em geral, dormem entre as 22h e 6h da manhã. De acordo com o IiMEL, 25% da população é matutina.

Cronotipo vespertino

O pico acontece bem mais tarde, às 6h da manhã. São aquelas pessoas que rendem melhor à noite, mas precisam prolongar o descanso até o início da manhã. O horário de sono costuma ser entre 3h e 11h. Corresponde a 25% dos indivíduos.

Cronotipo intermediário

A metade restante da população apresenta um cronotipo médio, ou seja, o pico de melatonina ocorre às 3h da manhã. Dormem geralmente entre meia-noite e 8h da manhã.

A glândula pineal é responsável por liberar a melatonina, que alcança o sistema sanguíneo e todas as células do corpo quase simultaneamente. O pico máximo ocorre a cada 24 horas, quando nosso relógio biológico é “zerado”, iniciando um novo ciclo.

2023-11-01