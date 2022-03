Mundo Entenda porque a Ucrânia afundou seu principal navio de guerra de propósito

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Fragata Hetman Sahaidachny foi afundada para impedir que caísse nas mãos dos russos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Marinha ucraniana afundou seu maior navio de guerra, a fragata Hetman Sahaidachny, que estava parcialmente desmontada, passando por reparos, na cidade de Mykolaiv, perto do litoral do Mar Negro. Era impossível montá-la e restaurar sua capacidade de combate a tempo de enfrentar os russos.

Segundo o site local Dumskaya, a inteligência ucraniana obteve a informação de que uma operação especial das forças especiais navais de Moscou havia sido planejada para apreender o Hetman Sahaidachny. Por isso, foi dada ordem para que, em caso de ataque, o casco fosse cuidadosamente enchido de água, apoiando a embarcação no fundo do rio onde fica o estaleiro em que recebia reparos.

“O comandante do navio capitânia da Marinha ucraniana executou a ordem de afundar o navio Hetman Sagaidachny, que estava em reparo, para que não fosse capturado pelo inimigo. É difícil imaginar uma decisão mais difícil para um bravo guerreiro e toda a sua equipe. Mas vamos construir uma nova frota, moderna e poderosa.O importante agora é resistir”, disse o ministro da Defesa Oleksii Reznikov em publicação no Facebook na sexta-feira (4).

Agora, para erguer o navio, os invasores russos teriam que realizar uma operação demorada, algo muito difícil em condições de hostilidade. No futuro, em tese, a fragata poderá recuperar a flutuabilidade e os trabalhos de reparo podem prosseguir.

O Hetman Sahaidachny foi o único navio grande para a Ucrânia que restou depois que os russos anexaram a península da Crimeia e apreendeu diversas embarcações ucranianas.

Mykolaiv

Tropas russas entraram pela primeira vez na cidade portuária de Mykolaiv, no Mar Negro, na Ucrânia, disseram autoridades regionais, em mais um avanço da ofensiva do eixo Sul, onde as forças invasoras têm obtido as suas maiores vitórias até agora. A cidade ainda não foi tomada, mas está sob bombardeio.

Em um vídeo compartilhado on-line, o governador de Mykolaiv, Vitaliy Kim, disse que há combates em andamento em partes da cidade, para expulsar os soldados russos que adentraram no território e impedir a sua captura. Ele pediu para a população “não entrar em pânico” e para “mulheres e crianças permanecerem em casa”.

Mykolaiv, de 475 mil habitantes, fica a 68 km a oeste de Kherson, o maior centro urbano tomado pela Rússia até agora, e ocupa uma posição estratégica no mapa. A 110 km a leste de Mykholaiv está Odessa, a terceira maior cidade da Ucrânia, bem próxima da fronteira com a Moldávia.

Antigo balneário de férias da população russa, a cidade é famosa por sua arquitetura mais mediterrânea do que russa, com influências de Art Nouveau, do Renascimento e do Classicismo. Foi em Odessa também que foi filmada a famosa cena da escadaria do filme clássico soviético “O encouraçado Potemkin”, de Sergei Eisenstein, de 1925. Se conquistar a cidade, a Rússia terá capturado virtualmente todo o Sul da Ucrânia e barrado completamente o acesso da capital ao Mar Negro

Por ora, a ofensiva contra Odessa permanece em preparação, enquanto aeronaves conduzem ataques aéreos. Há registros de uma frota naval relatada em suas proximidades, e a estratégia deve envolver um desembarque de tropas de assalto russas em seus arredores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo