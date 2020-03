Rio Grande do Sul Entenda qual a funcionalidade do serviço telefônico do Estado Disque Vigilância 150

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Serviço pode ser acionado pela população e por profissionais da saúde em meio à pandemia do novo coronavírus, se houver necessidade de esclarecimentos sobre como proceder em cada caso Foto: Divulgação Serviço pode ser acionado pela população e por profissionais da saúde em meio à pandemia do novo coronovírus, se houver necessidade de esclarecimentos sobre como proceder em cada caso. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Serviço do governo do Estado, o Disque Vigilância, pelo telefone 150, pode ser acionado pela população e por profissionais da saúde em meio à pandemia do novo coronavírus, se houver necessidade de esclarecimentos sobre como proceder em cada caso.

Nesta segunda-feira (16), se enquadram como um caso suspeito de Covid-19 aqueles que viajaram ao exterior nas últimas duas semanas e apresentem febre acompanhada de algum sintoma respiratório, como tosse, espirro ou falta de ar. Também são suspeitas aquelas pessoas que entraram em contato direto com alguém que já esteja sendo investigado pela doença ou tenha diagnóstico confirmado.

“Outras situações não serão consideradas suspeitas e não precisarão coletar uma amostra para realização do exame diagnóstico”, explica a coordenadora do Disque Vigilância, Cintia Simoni.

Cintia explica que, se a pessoa não se encaixa nos requisitos para suspeita de Covid-19, deve agir como sempre agiu ao contrair uma gripe ou resfriado. “Você deve se perguntar: em outra situação, eu procuraria o serviço de saúde com os sintomas que eu estou apresentando? Se a resposta for não, seguem as mesmas recomendações de outras doenças, como repouso, muita hidratação e a etiqueta da tosse [tossir e espirrar na dobra do braço ou usar lenços descartáveis], para evitar propagar qualquer outro vírus.”

Nesses casos, também deve-se evitar a ida a emergências, tanto para não se expor à circulação de Covid-19 como para não congestionar os serviços de saúde. Porém, Cintia ressalta que essas recomendações não se aplicam a idosos e a pessoas com doenças crônicas. É que nesses grupos qualquer síndrome gripal é grave.

“Se a resposta for sim, a ligação para o 150 não substitui uma consulta médica. Nosso telefone é para esclarecimentos de vigilância em saúde e não para atendimentos clínicos”, acrescenta.

Outro ponto levantado por Cintia é que o Disque Vigilância não é um meio para marcação de coleta domiciliar de amostra para exame diagnóstico. O governo do Estado não oferece este serviço em domicílio, mas é realizado pela prefeitura de Porto Alegre a moradores do município.

Outras situações

O telefone do Disque Vigilância 150 e o e-mail disquevigilancia@saude.rs.gov.br seguem à disposição para demais esclarecimentos não relacionados a pandemia de Covid-19, como, por exemplo, calendário vacinal, febre amarela e notificações de doenças. O serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 22h.

O SUS (Sistema Único de Saúde) também oferece o Disque Saúde 136, de abrangência nacional, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábado, das 8h às 18h.

