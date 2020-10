Porto Alegre Entidade social de Porto Alegre recebe alimentos apreendidos em ação contra comércio ambulante irregular

8 de outubro de 2020

Alimentos passaram por inspeção sanitária. Foto: SMDE/PMPA Alimentos passaram por inspeção sanitária. (Foto: SMDE/PMPA) Foto: SMDE/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre doou 1,5 tonelada de frutas e verduras apreendida em ação contra o comércio ambulante ilegal realizada na manhã desta quinta-feira (8). A entrega foi realizada na tarde desta quinta, na sede da Fundação O Pão dos Pobres Santo Antônio. Entre os mantimentos estão laranjas, bergamotas, mamões, pepinos e outros.

Após inspeção sanitária, que verificou estarem próprios para consumo, os alimentos foram direcionados à instituição indicada pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).

Ação foi realizada pela manhã

Fiscais da prefeitura de Porto Alegre apreenderam, na manhã desta quinta, mais de uma tonelada de alimentos vendidos de forma irregular por ambulantes no Largo Glênio Peres, no Centro da Capital.

Durante a ação, os ambulantes atearam fogo em caixas de madeira no corredor de ônibus do terminal Parobé. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas. O trânsito no local foi interrompido por cerca de 30 minutos. Houve confronto entre ambulantes e guardas municipais.

Os fiscais recolheram frutas e verduras e foram estes os alimentos doados para entidades assistenciais, segundo a prefeitura.

