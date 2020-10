Esporte Neymar sente dores e pode desfalcar seleção no jogo contra a Bolívia

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Neymar sentiu dores durante treino no centro de treinamento da equipe na Granja Comary, em Teresópolis. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Neymar sentiu dores durante treino no centro de treinamento da equipe na Granja Comary, em Teresópolis. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Neymar não tem presença garantida na estreia do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, na próxima sexta-feira (9) contra a Bolívia, por conta de dores na região lombar, informou a comissão técnica da seleção brasileira.

O jogador sentiu dores durante treino no centro de treinamento da equipe na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na última quarta-feira (7), antes da viagem da equipe para São Paulo, local da partida contra os bolivianos.

Neymar iniciou tratamento intensivo, mas a viagem atrapalhou o trabalho da equipe médica. “Ele não conseguiu treinar, relatou dores na região lombar, sem trauma, durante o aquecimento”, disse o médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar.

“Ele teve uma pequena melhora da dor mais intensa. Tivemos deslocamento e isso dificultou um pouco o tratamento”, adicionou.

O técnico Tite deve optar pelo meia Éverton Ribeiro caso Neymar não tenha condições de jogo. “Éverton é um articulador, da construção, um jogador que pensa a última bola, e também um finalizador de média distância”, afirmou Tite.

O treinador surpreendeu ao anunciar a presença do meia Douglas Luiz no possível time titular contra a Bolívia. A expectativa era de que a vaga ficasse com Bruno Guimarães.

O Brasil deve iniciar a partida em São Paulo com a Bolívia com a seguinte escalação: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz e Coutinho; Everton Cebolinha, Firmino e Neymar (Éverton Ribeiro).

Na próxima semana o Brasil enfrenta o Peru, em Lima, pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa do Catar.

