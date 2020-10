Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre anuncia ampliação de horário de atendimento

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

A proporção é de um cliente para um atendente no Mercado Público. Foto: Divulgação/PMPA A proporção é de um cliente para um atendente no Mercado Público. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

O Mercado Público retomou, nesta quinta-feira (8), seu horário habitual de funcionamento, que estava reduzido desde agosto como medida de prevenção à pandemia do novo coronavírus. O centro de compras estendeu em 1h30 o atendimento e estará aberto de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30, e aos sábados, das 7h30 às 18h30. Para os restaurantes, o horário é até 23h (com ingresso de clientes até 22h).

Em decreto publicado esta semana, ficou permitido o ingresso nas bancas, com atendimento por equipes reduzidas e restrição do número de clientes. A proporção é de um cliente para um atendente.

Abertura de shoppings e restaurantes aos domingos

O comércio de rua e dos centros comerciais, shoppings e restaurantes estão autorizados a funcionar aos domingos a partir do próximo dia 11. As liberações também foram incluídas no decreto 20.752, publicado em edição extra do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) na quarta-feira (7).

Conforme o dispositivo, os estabelecimentos comerciais poderão funcionar das 9h às 17h diariamente. Os localizados nos shoppings centers poderão abrir das 12h às 20h. Já os restaurantes, bares, padarias, lojas de conveniência, lancherias e similares ficam permitidos das 6h às 23h (com ingresso até às 22h), para atendimento ao público, com restrição ao número de clientes atendidos simultaneamente.

Também ficaram permitidos, mediante a adoção de uma série de medidas sanitárias e de segurança, o acesso às bancas do Mercado Público, funcionamento das academias aos sábados, maior ampliação para os serviços de advocacia e contabilidade, uso de área sociais em condomínios residenciais e a realização de eventos de conscientização social. O decreto prevê ainda que as aulas de educação física, artes e correlatas do ensino infantil devem acontecer preferencialmente ao ar livre.

