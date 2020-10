Porto Alegre Fiscais da prefeitura apreendem mais de uma tonelada de alimentos no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Frutas e verduras recolhidas serão doadas para entidades assistenciais, segundo a prefeitura Foto: Divulgação/SMDE

Fiscais da prefeitura de Porto Alegre apreenderam, na manhã desta quinta-feira (08), mais de uma tonelada de alimentos vendidos de forma irregular por ambulantes no Largo Glênio Peres, no Centro da Capital.

Durante a ação, os ambulantes atearam fogo em caixas de madeira no corredor de ônibus do terminal Parobé. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas. O trânsito no local foi interrompido por cerca de 30 minutos. Houve confronto entre ambulantes e guardas municipais.

Os fiscais recolheram frutas e verduras. Os alimentos serão doados para entidades assistenciais, segundo a prefeitura.

