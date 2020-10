Rio Grande do Sul Novos pardais das rodovias estaduais gaúchas começam a multar nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Equipamentos foram instalados nos mesmos lugares onde estavam antes do desligamento Foto: DAER/Divulgação Equipamentos foram instalados nos mesmos lugares onde estavam antes do desligamento. (Foto: DAER/Divulgação) Foto: DAER/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os novos pardais instalados nas rodovias estaduais começam a aplicar multas a partir desta sexta-feira (09). Mais de 90 faixas de tráfego, em 13 estradas, contam com o monitoramento dos controladores de velocidade – colocados nos mesmos lugares dos equipamentos desligados em julho de 2019.

Os antigos pardais foram removidos por causa do fim do contrato com as empresas que faziam a manutenção da malha. Neste ano, uma nova licitação foi lançada – e vencida pelas empresas Perkons e Fiscaltech, com o valor de R$ 5,8 milhões. O vínculo tem duração de 24 meses, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Foram implantadas, também, 25 câmeras e 25 dispositivos leitores de placas. “O sistema emite um alerta sonoro quando é identificada alguma irregularidade. Dessa forma, os agentes podem abordar indivíduos suspeitos”, explica o diretor-geral do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), Luciano Faustino.

Localização

Os pardais instalados pela Perkons estão na ERS-030 (Osório – Tramandaí), ERS-040 (Viamão – Pinhal), ERS-122 (Portão – Caxias do Sul), ERS-239 (Novo Hamburgo – Rolante), ERS-240 (São Leopoldo – Montenegro), ERS-389 (Osório – Torres) e RSC-453 (Venâncio Aires – Tainhas). A empresa receberá R$ 3,9 milhões pela fiscalização eletrônica nas sete estradas e pelas 16 câmeras e 16 dispositivos leitores de placas implantados.

Já a Fiscaltech terá acesso a R$ 1,9 milhão pelo monitoramento de 25 faixas de tráfego nas seguintes rodovias: ERS-135 (Passo Fundo – Erechim), ERS-324 (Passo Fundo – Nova Prata), ERS-342 (Ijuí – Cruz Alta), RSC-153 (Passo Fundo – Tio Hugo), RSC-287 (Montenegro – Santa Maria) e ERS-122 (São Vendelino – Farroupilha). Além disso, a empresa também é responsável por nove câmeras e nove leitores de placas.

A localização exata dos pardais, que são discretos, não é divulgada para preservar a segurança dos usuários. “O principal objetivo é educar os motoristas, fazendo com que eles reduzam a velocidade nos locais onde os estudos apontam maior risco de acidentes”, afirma o secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul