Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

A transmissão será dia 12 de outubro, a partir das 9h45min, com a chegada da imagem da santa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga Foto: Divulgação A transmissão será dia 12 de outubro, a partir das 9h45min, com a chegada da imagem da santa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

No ano em que o mundo enfrenta uma pandemia, restrições de eventos e aglomerações, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, realiza, no dia 12 de outubro, a partir das 9h45min, uma transmissão histórica.

A Live “Nossa Senhora Aparecida – A Padroeira do Brasil” irá mostrar a chegada da imagem da santa à paróquia e, em seguida, uma missa especial celebrada por Dom Jaime Spengler, Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre e vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Além de homenagear os trabalhadores da chamada linha de frente da Covid-19 e as pessoas que perderam a vida com a doença, a transmissão irá arrecadar doações para o Centro Social Pe. Pedro Leonardi que ajuda e atende crianças e adultos em situação de vulnerabilidade social da Restinga Velha. Tudo poderá ser acompanhado, ao vivo, através do Canal no YouTube da Arquidiocese de Porto Alegre.

“Será um momento histórico pra nós, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e do Centro Social Pe. Pedro Leonardi, que vem fazendo, desde março, quando estourou a pandemia, um trabalho muito forte junto à comunidade mais vulnerável de Porto Alegre. Estamos distantes do Centro, mas próximo de quem precisa e, agora, com as redes sociais, ao alcance de todos ”, afirma Claudionir Ceron.

No roteiro de programação, está a saída, às 9h, da imagem da Santa Padroeira do Hospital da Restinga. O trajeto de carro percorrerá as principais ruas da do bairro, chegando às 9h45min na Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga, onde será conduzida ao altar. Ao todo, 60 fiéis poderão assistir a missa de forma presencial, através de senhas previamente distribuídas.

O local seguirá todos os protocolos de saúde como: higienização, aferição de temperatura, distanciamento de dois metros entre as pessoas e uso de máscara e álcool em gel. Durante a missa, profissionais que estão combatendo a pandemia, como médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, farão as leituras litúrgicas, bem como, familiares que perderam entes queridos.

Doações

Quem estiver acompanhando a Live “Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil” poderá, além de acompanhar momentos emocionantes, ajudar, através de doações pelo telefone e transferência bancária, os projetos do Centro Social Pe. Pedro Leonardi voltados à pessoas em situação de vulnerabilidade social. Informações através do (51) 98410-5400 ou e-mail contato@aparecidatinga.com.br.

