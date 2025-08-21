Política Entorno de Bolsonaro teme prisão comum após plano de asilo na Argentina

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Documento sem data e nem assinatura, foi encontrado no telefone celular de Bolsonaro apreendido pela pela Polícia Federal. (Foto: Reprodução)

Aliados de primeira hora de Jair Bolsonaro e até integrantes da defesa do ex-presidente afirmaram que foram surpreendidos com um documento que contém um pedido de asilo político dirigido ao presidente da Argentina, Javier Milei.

O arquivo, sem data e nem assinatura, foi encontrado no telefone celular de Bolsonaro apreendido pela pela Polícia Federal (PF).

A avaliação do entorno do ex-presidente, inclusive de conselheiros jurídicos, é que o documento pode ser considerado um indício consistente de que Bolsonaro planejava uma fuga.

Diante disso, existe o temor que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), converta a prisão domiciliar do ex-presidente em regime fechado numa prisão convencional ou em uma unidade militar antes mesmo do julgamento da tentativa de golpe.

O relatório policial aponta que a última vez que o documento com o pedido de asilo foi modificado foi em 12 de fevereiro de 2024.

“O conteúdo revela que JAIR MESSIAS BOLSONARO praticou atos para obter asilo político na Argentina. Embora se trate de um único documento em formato editável, sem data e assinatura, seu teor revela que o réu, desde a deflagração da operação Tempus Veritatis, planejou atos para fugir do país, com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal. Trata-se do arquivo Carta JAIR MESSIAS BOLSONARO.docx, o qual, conforme seus metadados, foi salvo no celular do ex-Presidente no dia 10/02/2024 às 18h28min”, diz a PF.

Outro ponto que levantou o temor de que Bolsonaro seja enviado para uma prisão comum foi o fato de Moraes ter determinado que ele explique em 48 horas o descumprimento de medidas cautelares e o risco de fuga. O ministro também vai ouvir a Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o caso.

O advogado Paulo Cunha Bueno disse ao blog da jornalista Andréia Sadi, do portal G1, nessa quinta-feira (21), que Bolsonaro recebia “todo tipo de sugestão” e que o pedido de asilo na Argentina, encontrado pela PF, foi uma dessas — ele não soube precisar de quem foi.

Bueno disse que a sugestão ocorreu em fevereiro de 2024, e foi descartada por Bolsonaro.

“Muita gente mandava muita coisa para ele. Todo tipo de sugestão. Alguém mandou para ele o pedido de asilo em fevereiro de 2024 – podia ter ido, mas não foi. Ele não quis, não estava em prisão domiciliar, nem tinha tornozeleira. Teria condições de se evadir e não se evadiu”. (Com informações da colunista Bela Megale, do jornal O Globo)

