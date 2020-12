Geral Entrega do Cartão Tri Social tem mudança a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Beneficiários não precisarão mais aguardar o mês de nascimento. Foto: Alex Rocha/PMPA Beneficiários não precisarão mais aguardar o mês de nascimento. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A partir de segunda-feira (7), os beneficiários do Cartão Tri Social não precisarão mais aguardar o mês de nascimento para retirada do cartão. Todas as unidades estão prontas e à disposição para entrega. Outra mudança é que os beneficiários que antes retiravam seus cartões no Departamento Municipal de Habitação (Demhab) agora devem ir ao Ginásio Tesourinha (av. Erico Veríssimo, s/n – Menino Deus). Os outros dois locais de entrega seguem os mesmos: Centro Vida (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 – Sarandi) e Instituto Calábria (Rua Mississipi, 130 – Restinga).

O Cartão Tri Social permitirá a 51.519 mil famílias em situação de vulnerabilidade social fazer 44 viagens mensais no transporte coletivo da cidade, gratuitamente, até o término do crédito. Cada pessoa receberá em torno de R$ 700 em viagens, com recarga automática. A medida é possível graças ao acordo firmado em setembro entre o Executivo Municipal e os consórcios de ônibus da cidade.

O TRI Social vai beneficiar famílias com renda de até R$ 89 por pessoa, atualizadas no CadÚnico até 10 de outubro. Será um cartão por família. Para obter o auxílio, é necessário fazer parte do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais, do governo federal) e receber o Cartão Social (benefício criado pela prefeitura para famílias de baixa renda durante a pandemia e que integra o Plano Emergencial de Proteção Social – Covid-19). Outras informações podem ser obtidas neste site.

