Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Além do patrulhamento, PMs vão apoiar órgãos municipais na fiscalização das regras para evitar aglomerações Foto: Everton Ubal/BM/Arquivo Além do patrulhamento, PMs vão apoiar órgãos municipais na fiscalização das regras para evitar aglomerações. (Foto: Everton Ubal/BM/Arquivo) Foto: Everton Ubal/BM/Arquivo

As forças de Segurança Pública do Estado estarão com atuação reforçada no litoral durante fim de semana (dias 5 e 6). O aumento de policiamento e presença nas praias das regiões Norte e Sul visa ampliar o trabalho de orientação aos veranistas para cumprimento das medidas emergenciais de distanciamento, em vigor até o dia 14 de dezembro, diante do aumento do número de casos de Covid-19 em todas as regiões do Rio Grande do Sul e devido à proximidade das festas de fim do ano.

O reforço foi definido no final da tarde da quinta-feira (3/12), em reunião por videoconferência entre o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e as chefias das instituições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP).

“Estamos diante de um quadro que nos preocupa muito. O grande aumento no número de casos de Covid-19 exige que tenhamos atenção às restrições emergências nesta primeira quinzena de dezembro, tanto para que tenhamos um fim de ano mais tranquilo, mas principalmente para assegurar a disponibilidade de leitos aos que necessitarem de atendimento na rede de saúde. Por isso, vamos intensificar as ações de conscientização e temos confiança de que gaúchos e gaúchas irão respeitar as orientações para vencermos mais este momento crítico”, afirmou Ranolfo.

Além do efetivo regular do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral (CRPO-Litoral), a Brigada Militar terá o reforço de um pelotão do 1° Batalhão de Polícia de Choque (1º BP Choque) de Porto Alegre e de 118 alunos-soldados que estão prestes a concluir o curso de formação e já atuam em atividades de estágio supervisionado.

Os PMs também vão apoiar órgãos municipais na fiscalização das regras para evitar aglomerações e orientar a população quanto à restrição de permanência na faixa de areia das praias – está permitida apenas a circulação ou a prática de exercícios físicos. No Litoral Sul, a intensificação do trabalho contará com reforço de efetivo do 5º BP Choque, em Pelotas.

Em todo o Estado, os Comandos Regionais de Policiamento Ostensivo receberam determinação do Comando-Geral da BM para apoiar as autoridades municipais no que for necessário nas ações de fiscalização, de forma a evitar aglomerações nas cidades. O Comando de Policiamento da Capital (CPC) terá atuação especial para orientar os porto-alegrenses sobre as proibições de permanência em parques e praças.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) também estará com presença ampliada nas praias. Somando-se aos efetivos nas cidades litorâneas, 35 bombeiros militares vão reforçar a ação de patrulhamento e circulação na orla. Além disso, 281 candidatos ao posto de guarda-vidas civil temporário, que auxiliaram o trabalho do CBMRS em veraneios anteriores e iniciam no sábado (5/12) o treinamento de recertificação para atuar na Operação RS Verão Total 2021, também farão atividade de orientação aos veranistas quanto às regras de distanciamento controlado necessárias para reduzir a disseminação da Covid-19.

Pela Polícia Civil, uma reunião com todos os delegados regionais do interior e da Região Metropolitana alinhou o emprego de efetivo para apoiar as ações de fiscalização por parte dos municípios e da BM, além da orientação aos delegados locais para ativamente buscar o diálogo com as prefeituras para viabilizar o trabalho integrado de prevenção às aglomerações. A chefia de Polícia já definiu também os parâmetros para autuação por descumprimento das normas, medida que será adotada apenas em último caso.

O governo do Estado tem realizado um esforço de comunicação para à população informações sobre as normas emergenciais estabelecidas para esse período de aumento dos casos de Covid-19 no RS.

