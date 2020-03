Porto Alegre EPTC altera o atendimento ao cidadão como medida de segurança

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Medida busca reduzir aglomerações durante a situação de emergência em Porto Alegre. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que estão suspensas, desde o meio-dia desta quarta-feira (18) as atividades de atendimento presencial dos serviços no Cipei (Centro Integrado de Passagem Escolar e Isenção), localizado na rua Uruguai, nº 45, no Centro Histórico, e na CAC (Central de Atendimento ao Cidadão), situada na rua Érico Veríssimo, 100, prédio H, no bairro Menino Deus, em razão do Decreto 20.504, que estabelece medidas complementares de prevenção de contágio pelo coronavírus.

O objetivo da medida é reduzir as aglomerações durante a situação de emergência decretada em Porto Alegre. “As medidas para conter a propagação do coronavírus e proteger a população fazem parte das ações conjuntas da prefeitura para evitar aglomerações em locais de circulação comum. Os serviços públicos essenciais estão mantidos e vamos utilizar as plataformas eletrônicas para dar o atendimento necessário aos cidadãos”, afirma o diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano.

O sistema de atendimento eletrônico através do número 118 segue normalmente, assim como os serviços já divulgados que permanecem com atendimento online exclusivo.

