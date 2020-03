Porto Alegre “Todas nossas medidas são para salvar vidas”, alerta o prefeito Nelson Marchezan sobre o coronavírus

18 de março de 2020

Marchezan apresentou ações da prefeitura para combater o coronavírus. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

“Estamos tomando todas as medidas necessárias para salvar vidas, principalmente os mais vulneráveis.” A frase é do prefeito Nelson Marchezan Júnior durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18), no Paço Municipal, para explicar as ações implementadas pela gestão municipal para enfrentar o COVID-19 (novo coronavírus).

Emocionado ao falar do risco de evolução do vírus, Marchezan admitiu que não gostaria de aplicar regras tão rígidas, mas elas são estritamente necessárias ao bem-estar da população.

“Por isso, estamos sendo proativos ao tomar decisões rápidas para evitar a proliferação do vírus. Quanto mais isolamento e melhor seguirmos orientações, menos pessoas correm risco de vida”, alerta. Hoje, Porto Alegre tem 16 casos confirmados, 55 suspeitos e 107 descartados.

O prefeito assegura que o Município acompanha de perto a evolução da doença no mundo e se adianta na tomada de decisões conforme as evidências técnicas. “Porto Alegre é a porta de entrada do vírus no Rio Grande do Sul. Estamos fazendo nossa parte, mas é importante que os municípios da Região Metropolitana também adotem medidas complementares de prevenção”, diz Marchezan, colocando sua equipe à disposição dos prefeitos.

Na avaliação do secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, a iminência de contaminação comunitária é uma realidade na Capital. “A maior medida que podemos tomar no momento é o isolamento social e evitar ao máximo a circulação de pessoas doentes.”

A orientação é que as pessoas deixem de ir a consultas de rotina e não procurem os hospitais (locais de grande circulação) em casos leves. O Hospital de Pronto Socorro e o Cristo Redentor são exclusivos para atendimento de casos de trauma, finaliza o secretário.

Desde o dia 16 de março, o prefeito mobiliza as equipes da prefeitura para combater o avanço do vírus por meio do CTECOV (Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus). De lá para cá, foram publicados oito decretos no sentido de evitar aglomerações, reforçar a higienização, orientar o transporte público, conduta de servidores e alertar sobre isolamento social.

