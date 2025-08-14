Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Inter EPTC define esquema especial de trânsito e transporte para Inter x Flamengo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

A linha F993 Futebol terá cinco veículos saindo do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, com destino ao estádio

Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA
(Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) preparou um esquema especial de trânsito e transporte para o jogo entre Internacional e Flamengo, que acontece neste domingo (17), às 18h30min, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. A abertura dos portões está prevista para às 16h30min.

A linha F993 Futebol terá cinco veículos saindo do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, com destino ao estádio. A primeira viagem está marcada para às 15h30. Após o encerramento da partida, outros cinco ônibus partirão da rua Nestor Ludwig, também com destino ao Centro Histórico.

Para facilitar o deslocamento dos torcedores, o corredor de ônibus das avenidas Borges de Medeiros e Padre Cacique será liberado para táxis a partir das 15h30, três horas antes do início do jogo. Após o evento, os táxis poderão circular no sentido bairro-Centro pelos corredores das avenidas Padre Cacique e Praia de Belas, até três horas após o término da partida.

Agentes da EPTC estarão posicionados no entorno do estádio para orientar o tráfego e garantir a segurança viária. A área de lazer será aberta às 16h30, permitindo o acesso ao Beira-Rio pela avenida Edvaldo Pereira Paiva, a partir da Rótula das Cuias. Após o jogo, essa mesma avenida terá fluxo único em ambos os sentidos, no trecho em direção ao Centro, para facilitar a saída dos torcedores.

A circulação será monitorada pela central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC, que poderá realizar ajustes conforme necessário. 

https://www.osul.com.br/eptc-define-esquema-especial-de-transito-e-transporte-para-inter-x-flamengo-pelo-brasileirao/ EPTC define esquema especial de trânsito e transporte para Inter x Flamengo pelo Brasileirão 2025-08-14
