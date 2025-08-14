Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Presidente dos Estados Unidos diz que o Brasil tenta fazer “execução política” com Bolsonaro

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Presidente americano (E) também afirmou que o Brasil foi um dos "piores países do mundo" em relação à parceria comercial

Foto: Alan Santos/PR
Presidente americano também afirmou que Brasil foi um dos "piores países do mundo" em relação à parceria comercial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (14) que o Brasil tenta fazer uma “execução política” contra Jair Bolsonaro e criticou a relação comercial entre os países.

“Eu sou muito bom com pessoas, ele [Jair Bolsonaro] é um homem honesto, acho que o que eles fizeram… essa é uma execução política o que eles estão tentando fazer com Bolsonaro. Acho que isso é terrível”, disse Trump a repórteres na Casa Branca.

O presidente americano falou sobre o assunto após ser questionado se não fica preocupado com a maior aproximação do Brasil com a China.

“Eles também nos trataram muito mal como parceiros comerciais por muitos e muitos anos, um dos piores países do mundo por isso. Eles cobraram tarifas altíssimas e dificultaram muito fazer qualquer coisa”, adicionou.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Ministro Alexandre Padilha chama o presidente dos Estados Unidos de inimigo da saúde e afirma que a sanção é absurda
EPTC define esquema especial de trânsito e transporte para Inter x Flamengo pelo Brasileirão
https://www.osul.com.br/presidente-dos-estados-unidos-diz-que-o-brasil-tenta-fazer-execucao-politica-com-bolsonaro/ Presidente dos Estados Unidos diz que o Brasil tenta fazer “execução política” com Bolsonaro 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Política Pesquisa Datafolha diz que 51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro, e 42% discordam
Esporte Torcida do Botafogo prepara mosaico em movimento para duelo contra a LDU pela Libertadores
Grêmio Livre no mercado, Nathan “Pescador” desperta interesse após saída do Grêmio
Esporte Corinthians promete acionar a Fifa para impedir saída de jovem promessa da base
Grêmio Grêmio empata com Juventude fora de casa e segue firme no Gauchão Feminino 2025
Esporte Fórmula 1: Gabriel Bortoleto surpreende e já é comparado a Ayrton Senna
Esporte Atleta da base é assassinado dentro de escola no Piauí
Rio Grande do Sul Vítima da enchente às margens do Rio Taquari é identificada por meio da genética forense no RS
Porto Alegre Moto é flagrada a 130 km/h na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre
Inter EPTC define esquema especial de trânsito e transporte para Inter x Flamengo pelo Brasileirão
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Mundo Israel afirma que está negociando com outros países o acolhimento de palestinos deslocados pela guerra na Faixa de Gaza

Mundo “Consequências severas”: Trump ameaça Putin caso ele não aceite um cessar-fogo

Mundo Guerra na Ucrânia: Rússia prepara teste de míssil nuclear misterioso no Ártico

Brasil Saiba quem é o secretário do Ministério da Saúde que teve o visto revogado pelos Estados Unidos