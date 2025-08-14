Mundo Presidente dos Estados Unidos diz que o Brasil tenta fazer “execução política” com Bolsonaro

Presidente americano (E) também afirmou que o Brasil foi um dos "piores países do mundo" em relação à parceria comercial Foto: Alan Santos/PR Presidente americano também afirmou que Brasil foi um dos "piores países do mundo" em relação à parceria comercial Foto: Alan Santos/PR

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (14) que o Brasil tenta fazer uma “execução política” contra Jair Bolsonaro e criticou a relação comercial entre os países.

“Eu sou muito bom com pessoas, ele [Jair Bolsonaro] é um homem honesto, acho que o que eles fizeram… essa é uma execução política o que eles estão tentando fazer com Bolsonaro. Acho que isso é terrível”, disse Trump a repórteres na Casa Branca.

O presidente americano falou sobre o assunto após ser questionado se não fica preocupado com a maior aproximação do Brasil com a China.

“Eles também nos trataram muito mal como parceiros comerciais por muitos e muitos anos, um dos piores países do mundo por isso. Eles cobraram tarifas altíssimas e dificultaram muito fazer qualquer coisa”, adicionou.

