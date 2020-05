Porto Alegre EPTC divulga tabela horária e operação durante o feriado

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Para o feriado de 1º de maio, o transporte coletivo terá operação semelhante à do último domingo. Foto: Divulgação SMSUrb/ PMPA Para o feriado de 1º de maio, o transporte coletivo terá operação semelhante à do último domingo. (Foto: Divulgação SMSUrb/ PMPA) Foto: Divulgação SMSUrb/ PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que a tabela horária vigente está disponível no site da empresa. Novas alterações serão atualizadas no material. Os horários, em tempo real, podem ser consultados no Aplicativo do TRI, função GPS. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo número 118. A empresa informa, também, a operação que será realizada no feriado desta sexta-feira, 1º de maio.

Em razão da situação atípica e constantes ajustes, a tabela horária estará disponível em um arquivo PDF, sem a possibilidade de consulta na ferramenta do site, pois não há tempo hábil para atualização do sistema. A tabela será disponibilizada, assim como as alterações anteriores, nas redes sociais, site da Prefeitura de Porto Alegre e agora no antigo local de consulta do sistema de transporte.

Para facilitar a consulta

O material é extenso e está disponibilizado em um arquivo com extensão PDF. Para encontrar com mais agilidade a linha, abrir a tabela no computador e pressionar Ctrl + F. Em seguida, digitar no campo de busca o número da linha e apertar Enter. O arquivo vai instantaneamente para página que cita o que foi escrito no campo de busca.

Para o feriado de 1º de maio

O transporte coletivo de Porto Alegre circula com operação semelhante à que foi realizada no último domingo, 26, com 35% de oferta em relação ao domingo considerado típico, antes da pandemia. Parte das linhas operam somente nos horários de pico da manhã (das 5h às 9h) e da tarde das (16h às 19h), enquanto horários noturnos serão suspensos em linhas que transportam número reduzido de passageiros por viagem. Outras 65 linhas são desativadas nestes dias.

A alteração é necessária para garantir a manutenção do serviço, em especial nas linhas de maior carregamento, para assim atender o maior número possível de pessoas, visto que a perda de passageiro atualmente é de 72%.

A tabela do feriado será disponibilizada nos canais oficiais e no site da EPTC até o inicio da tarde de quinta-feira (30).

Linhas desativadas aos domingos:

• Consórcio MOB – 4321, 605, 608, 6101, 620, 632, 637, 650, 6531, 654, 661, 662, 7052, 7312, B09, M21, M31 e M52;

• Consórcio Viva Sul – 176, 177, 188, 244, 2441, 264, 2685, 2701, 272, 2733, A288, A09, A11, A141, A17, A85;

• Consórcio Mais – 255, 2572, 2573, 3441, 3442, 347, A348, 349, A360, 375, 3762, 3984;

• Consórcio Via Leste – 429, 433, 4332, 436, 4382, 473, 476, 4923, 525, 6712, A14, A952, A953, A97, A974, A98, A99, A991 e M76.

Os passageiros podem verificar os ônibus, que contam com GPS em 100% da frota, e outras opções de itinerários através do aplicativo do Cartão TRI, conforme a necessidade de deslocamento.

Todas as alterações seguem as determinações para conter o avanço do coronavírus descritas no Decreto 12.542/2020.

