Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Para o transporte dos torcedores até o estádio, duas linhas especiais de ônibus e uma linha de lotação serão disponibilizadas a partir das 19h30. Foto: O Sul/Arquivo Para o transporte dos torcedores até o estádio, duas linhas especiais de ônibus e uma linha de lotação serão disponibilizadas a partir das 19h30. (Foto: O Sul/Arquivo) Foto: O Sul/Arquivo

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Trensurb farão esquema especial de trânsito e transporte para o jogo entre Grêmio x Inter, marcado para esta quarta-feira (23), às 22h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A abertura dos portões está marcada para as 20h15. Veja o que muda:

Ônibus e lotação

Para o transporte dos torcedores até o estádio, duas linhas especiais de ônibus e uma linha de lotação serão disponibilizadas a partir das 19h30. No retorno, duas linhas de ônibus e três de lotação serão disponibilizadas para deslocamento.

Linha F04 Futebol Arena

Três veículos irão sair do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 19h30. Após a partida, sete carros sairão do terminal Padre Leopoldo Brentano e o desembarque no Largo Glênio Peres.

Linha T2 Arena

Três veículos irão sair da rua Peri Machado, com intervalo de 30 minutos e a primeira viagem será às 19h35. No término da partida, sete carros sairão do Terminal Padre Leopoldo Brentano em direção à rua Peri Machado.

Lotações

A partir das 19h30, dois carros da Linha 60.4 Parque Humaitá sairão do terminal Sete de Setembro em direção à avenida A. J. Renner. Após o fim do jogo, o embarque será na avenida Padre Leopoldo Brentano com desembarque no terminal Sete de Setembro. Também na saída, a Linha Especial 60.6 Assis Brasil/Baltazar Eventos sairá da avenida Padre Leopoldo Brentano com desembarque na avenida Baltazar de Oliveira Garcia. A Linha E30.2 Praia de Belas/Partenon/Antônio de Carvalho sairá da avenida Padre Leopoldo Brentano com desembarque na avenida João de Oliveira Remião Parada 21.

Bloqueios de trânsito

Quem optar pelo carro para ir ao estádio precisa ficar atento às orientações. Antes da partida, a BR-448 e a Leopoldo Brentano serão bloqueadas para facilitar o acesso dos torcedores. Após o jogo, a Voluntários da Pátria terá sentido único da Arena até a rótula da Dona Teodora.

Estacionamento

Os torcedores que desejam estacionar no E1 (coberto) devem chegar após as 20h15, o horário de abertura do local. Já quem optar pelo E2 (externo) pode chegar antes desse horário pois o local estará liberado a partir das 14h.

Trensurb

A Trensurb irá realizar operação especial para atender o público ao fim da partida. Na ocasião, a Estação Anchieta, próxima da Arena, permanecerá aberta por 1h30 após o apito final.

Os trens prestarão serviço conforme a demanda, em ambos os sentidos, até o fechamento da estação. As demais estações do metrô fecharão no horário nromal e irão funcionar apenas para o desembarque durante o período de extensão do horário de circulação dos trens.

Na -feira, também haverá reforço no efetivo da segurança metroviária, além da presença de agentes da Brigada Militar nas estações com maior fluxo de torcedores.

A empresa recomenda que os usuários adquiram a passagem antecipada de ida e volta para evitar filas e agilizar o retorno. Vale lembrar que os validadores nos bloqueios do metrô aceitam os cartões de bilhetagem eletrônica SIM, TRI e TEU.

