Tecnologia Telegram derruba canais de fake news ligados ao blogueiro Allan dos Santos

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A decisão ocorre após o Telegram não atender a decisões judiciais para bloqueio de perfis apontados como disseminadores de informações falsas. Foto: Reprodução A decisão ocorre após o Telegram não atender a decisões judiciais para bloqueio de perfis apontados como disseminadores de informações falsas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A empresa que gerencia o aplicativo Telegram bloqueou dois canais ligados ao blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). As contas foram suspensas nesta terça-feira (22). Allan é investigado pela Corte em ações que apuram a disseminação de fake news e ataques contra as instituições democráticas.

Os canais derrubados não tinham o nome do blogueiro – eram identificados como “Liberdade de Expressão” e “Guerra de Informação”. Poucas horas após a derrubada, Allan recriou o perfil “Guerra de Informação”, que até a publicação desta matéria já contava com 5.000 inscritos.

A suspensão das atividades do blogueiro no aplicativo e nas demais plataformas de redes sociais ocorre por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado do Supremo chegou a suspender o funcionamento do Telegram no Brasil, mas a interrupção do serviço não ocorreu, pois a empresa cumpriu as ordens judiciais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia