Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Instalação do equipamento é condicionada a preenchimento de formulário específico. (Foto: Reprodução)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) reforça a necessidade de que locatários e proprietários de geradores elétricos preencham o formulário de autorização para uso desse tipo de equipamento em vias públicas de Porto Alegre. O procedimento é obrigatório para obtenção de licença com essa finalidade.

Os geradores tiveram a sua presença multiplicada desde maio na maioria das cidades gaúchas, como recurso para manutenção do fornecimento de luz em imóveis diretamente afetados pelas enchentes. Quem transita pelo Centro Histórico de Porto Alegre, por exemplo, ainda depara com várias unidades funcionando diante de lojas, prédios comerciais e instituições como o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs).

Mais que uma formalidade, o formulário proporciona ao solicitante uma série de esclarecimentos fundamentais e que contribuem para evitar transtornos à mobilidade urbana. O órgão municipal alerta que a má acomodação de geradores em ruas e outros espaços de uso comum pela população também oferece riscos à segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Para garantir que esses equipamentos sejam instalados de forma adequada e segura, é imprescindível que os usuários preencham o documento, que também se aplica a outros itens – licenças para mudanças, estacionamento, caçamba estacionária (contêiner) e concretagem, em conformidade com a lei municipal nº 10.474, de 2008. O termo está disponível em prefeitura.poa.br/eptc. Em caso de dúvida, a EPTC atende pelo telefone 118.

Bloqueio

No Centro, o trecho da rua Doutor Flores entre Andradas e Voluntários da Pátria continua com bloqueio total de pista até esta próxima sexta-feira (23). A medida é necessária para que o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) conclua a programação de limpeza e reconstrução da rede de drenagem no segmento.

A orientação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) aos motoristas e motociclistas que precisam acessar a região é a de que utilizem a rua Senhor dos Passos, imediatamente paralela à Doutor Flores. O cronograma dos próximos dias está sujeito a alterações conforme as condições meteorológicas.

De acordo com a prefeitura, a extensão do bloqueio se deve à complexidade do serviço, que inclui bocas-de-lobo e outras estruturas. A área – que abrange pontos comerciais de referência como o Pop Center (“Camelódromo”) e o prédio da antiga loja Hipo Imcosul – foi diretamente atingida pelas enchentes de maio na Capital.

Demandas desse tipo podem ser encaminhadas por qualquer cidadão. Para isso, deve ser utilizado o Sistema 156 (telefone, aplicativo e whatsapp). Mais informações na sessão de notícias do site prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

2024-08-21