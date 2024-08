Porto Alegre Novo equipamento de ressonância magnética do Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, teve mais de 800 exames em 45 dias

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Comando da instituição já projeta até 670 procedimentos mensais com o aparelho. (Foto: Hospital Vila Nova/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Adquirido com R$ 4,8 milhões em recursos da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o novo equipamento de ressonância magnética do Hospital Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre, realizou 812 exames nos primeiros 45 dias de operação. O comando da instituição já projeta até 670 procedimentos mensais, beneficiando pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na Capital e Região Metropolitana, que abrangem cerca de 2,2 milhões de habitantes.

Em visita à unidade nesta semana, a titular da SES, Arita Bergmann, conheceu o aparelho – inaugurado em 5 de julho pelo governador Eduardo Leite. Acompanhada do diretor do hospital, Dirceu Dal’Molin, ela ressaltou a importância do Vila Nova para a região:

“Trata-se de uma importante referência, tanto em Porto Alegre quanto na Região Metropolitana. Não é só uma unidade que faz as entregas e justifica os investimentos do governo gaúcho”.

A compra e instalação do equipamento era necessária para atender a um aumento na demanda por exames de imagem no hospital, devido à recente ampliação do centro cirúrgico e à abertura dos centros de neurocirurgia e oncologia (área especializada em câncer). As obras receberam R$ 3 milhões da Secretaria, que também repassou R$ 2 milhões ao Vila Nova para compra de maquinário para o setor de neurocirurgia.

O novo centro de oncologia, inaugurado em novembro passado, recebe um repasse anual de R$ 6,9 milhões para o custeio dos atendimentos, por meio de parcelas mensais de R$ 576 mil. Os recursos são oriundos da cooperação técnica entre a SES e o Poder Judiciário para a ampliação dos serviços dessa especialidade, no âmbito do SUS. No local, são oferecidas 200 consultas mensais.

“A ressonância magnética é fundamental para investigação neurológica, principalmente na área da oncologia”, finalizou o diretor Dirceu Dal’Molin.

Serafina Correa

Nesta quarta-feira (21), o centro de obstetrícia do Hospital Nossa Senhora do Rosário (HNSR), em Serafina Corrêa, inaugurou seu novo bloco cirúrgico. A estimativa é de que as instalações possibilitem uma ampliação de 40% nas cirurgias no local. O investimento foi de R$ 500 mil, oriundos do programa “Avançar na Saúde”, do governo do Estado, por meio da SES.

Com a reforma, o espaço foi ampliado de 380 para 550 metros-quadrados. O centro cirúrgico ganhou duas novas salas de cirurgia, passando a três no total, e outras três salas de recuperação – totalizando cinco. Já o novo centro de obstetrícia conta com três salas de parto, duas a mais do que antes da obra.

De acordo com o diretor administrativo do hospital, Andre Bianchet, o novo espaço permitirá que o hospital receba mais pacientes, passando a realizar 77 cirurgias mensais. No antigo, eram 55.

Atualmente, o HNSR realiza 3 mil atendimentos por mês, por meio do SUS. É referência em atendimentos na maternidade de risco habitual, tratamento cirúrgico de síndrome compressiva em túnel do carpo e vasectomia, além de porta de entrada e ambulatório do programa “Assistir”, nas especialidades de urologia e litotripsia.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/novo-equipamento-de-ressonancia-magnetica-do-hospital-vila-nova-em-porto-alegre-teve-mais-de-800-exames-em-45-dias/

Novo equipamento de ressonância magnética do Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, teve mais de 800 exames em 45 dias

2024-08-21