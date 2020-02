Porto Alegre EPTC testa inversão da Edvaldo Pereira Paiva em dias úteis

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Fluxo será único em um trecho, de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h30. Foto: Brayan Martins/PMPA

Para melhorar o acesso de quem sai da Zona Sul em direção ao Centro no início da manhã, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, a partir desta segunda-feira (2), a avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) terá inversão de sentido. O fluxo será único, de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h30, a partir da Nestor Ludwig. A medida será em caráter de teste, durante as obras do trecho 3 da Orla do Guaíba.

“Desde o início desses serviços, a região apresenta lentidão no início da manhã. Faremos um teste com essa alteração para dar fluidez ao trânsito, mas é uma operação que pode ser desfeita. O monitoramento da avenida Padre Cacique e se ela vai suportar o movimento no sentido oposto é o que vai determinar a continuidade ou não da inversão”, explica o diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano.

A Beira-Rio teve estreitamento de pista para garantir a segurança dos usuários da orla após o passeio ser bloqueado para realização das obras.

