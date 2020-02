Rio Grande do Sul Próxima semana terá tempo seco e temperaturas amenas no Estado

28 de fevereiro de 2020

A presença de uma massa de ar seco até domingo (1º) manterá o tempo firme. Foto: Reprodução

A próxima semana permanecerá sem chuva e com temperaturas amenas na maior parte do Rio Grande do Sul, de acordo com o Relatório Oficial nº 7, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a Emater-RS e o Irga.

A presença de uma massa de ar seco até domingo (1º) manterá o tempo firme, com grande amplitude térmica em todo o Estado. As temperaturas estarão mais baixas durante a noite e madrugada, com valores inferiores a 10°C em algumas regiões. Somente no Planalto, Serra do Nordeste e no Litoral Norte poderão ocorrer pancadas isoladas de chuva no decorrer do domingo.

Entre a segunda (2) e a quarta-feira (4), o ingresso de ar quente e úmido favorecerá a elevação das temperaturas, com valores superiores a 30°C. Somente nas faixas Norte e Nordeste há possibilidade de pancadas isoladas de chuva.

Os totais previstos de chuva deverão oscilar entre 10 e 20 mm no Planalto, Serra do Nordeste e na Região Metropolitana. Nos Campos de Cima da Serra e no Litoral Norte, os valores deverão superar os 30 mm. Nas demais regiões do Estado, não estão previstos volumes significativos. Na Campanha, Fronteira Oeste e na Zona Sul, o tempo permanecerá seco.

