Por Redação O Sul | 1 de março de 2020

Carnaval de Rua em Porto Alegre. Foto: Luciano Lanes/PMPA Carnaval de Rua em Porto Alegre. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A segunda etapa do Carnaval de Rua começou no sábado (29), com a apresentação de mais três blocos no Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi. Um público superior a 50 mil foliões compareceu à festa, de acordo com a organização do evento. Em cinco dias, mais de 260 mil pessoas brincaram no Carnaval de Rua oficial de Porto Alegre.

O secretário municipal da cultura, Luciano Alabarse, comemora o número de foliões. “É muito legal ver a alegria dos porto-alegrenses. O nosso Carnaval dos blocos é sensacional. Só vai crescer”, comenta.

Mais uma vez um grande público passou pela Praça Garibaldi, sendo recebido pelo Bloco do Zé. Fundado pelo músico Zé do Pandeiro em 2017, surgiu da necessidade de animar as ruas de Porto Alegre, levando cultura, arte e lazer da forma divertida a todos. Marchinhas tradicionais e sucessos do samba aqueceram o público.

A segunda atração do sábado foi o bloco Do Jeito Que Tá Vai. O grupo surgiu em 2008 na Cidade Baixa, da união de 20 amigos que se uniram pelo futebol e rodas de samba informais. Com o passar do tempo, o projeto virou bloco e ganhou as ruas do bairro. A apresentação teve sambas-enredos e hits da música brasileira que empolgaram os foliões, cantando junto com o grupo.

O Areal do Futuro encerrou o evento e foi o primeiro bloco do Circuito Cidade Baixa em 2020 a se deslocar pelo percurso da Aureliano de Figueiredo Pinto, arrastando os foliões até as imediações da Rua Baronesa do Gravataí. O representante da Opinião Produtora, Arthur Credideu, empresa realizadora do evento, explica que a movimentação do bloco foi possível com o apoio das equipes da prefeitura e da Brigada Militar. “Trouxemos hoje, com o empenho de todos envolvidos, um desfile mais dinâmico com deslocamento do público. Vamos repetir essa movimentação neste domingo.”

O desfile do bloco pela avenida agradou Marina Prates, assistente de produção, que elogiou o formato. “Tem sido muito bom na Praça, mas poder andar atrás do bloco tem mais a cara de Carnaval”, diz.

O Areal do Futuro surgiu em 1994 como uma escola de samba e, em 2003, virou bloco. Além de levar o samba para as ruas da cidade, o bloco oferece oficinas de percussão durante o resto do ano, fora do período carnavalesco. A apresentação, embalada por hinos do Carnaval brasileiro, contou com baianas, passistas mirins, porta-bandeiras e estandartes.

O Carnaval de Rua segue neste domingo, 1º, com a Cia do Trago, Bloco do Fusca Azul e Bloco do Isopor.

Programação

1º março, domingo

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

14h – Cia. do Trago

16h30 – Bloco do Fusca Azul

19h – Bloco do Isopor

7 de março, sábado

Local: Circuito Orla – Usina do Gasômetro

15h – Bloco da Amizade

17h – Malvina

19h30 – Afrotchê

22h – Puxa que é Peruca

8 de março, domingo

Local: Circuito Orla – Usina do Gasômetro

11h – Ai Que Saudade do Meu Ex

15h – Bloco dos Anjos

17h – Os Dinobico’s

19h30 – Filhos do Cumpadi Washington

22h – Ziriguidum

Não é Não

No dia 29, a Diretoria da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, em parceria com o Departamento de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, continua a campanha de conscientização Não é Não! O objetivo da mobilização é a conscientizar sobre a importância do enfrentamento ao desrespeito contra a mulher e aos crimes de estupro.

Dicas para os foliões

– Mantenha-se hidratado.

– Bebidas alcoólicas, somente para maiores de 18 anos e com moderação.

– Aplique filtro solar e evite a exposição prolongada ao sol.

– Use calçados confortáveis, como tênis.

– Alimente-se bem.

– Não aceite bebidas de estranhos.

– Não consuma drogas ilícitas.

– Proteja-se das doenças sexualmente transmissíveis usando camisinha.

– Se precisar de ajuda, procure as equipes disponíveis nos eventos.

– Não é Não!

Informações detalhadas sobre os horários e os trajetos dos blocos estão disponíveis na página oficial do Carnaval de Rua no Facebook e na página da Secretaria Municipal da Cultura.

O Carnaval de Rua POA 2020 tem patrocínio de Tintas Renner By PPG, apoio de Devassa e da Prefeitura de Porto Alegre. A produção é de Olele, Opinião Produtora, Impacto Vento Norte e Grupo Austral. Conta com financiamento do Pró-Cultura RS, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

