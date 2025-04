Mundo Equador escolhe novo presidente neste domingo em disputa voto a voto entre direita e esquerda

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2025

Luisa González, de esquerda, e o atual presidente Daniel Noboa disputam o segundo turno Foto: Reprodução Luisa González, de esqueda, e o atual presidente Daniel Noboa disputam o segundo turno. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Daniel Noboa, de centro-direita, e a opositora Luisa González, de esquerda, disputarão um acirrado segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (13) no Equador – um país endividado, dividido e imerso na violência do tráfico de drogas.

Ambos estão empatados tecnicamente nas pesquisas de intenção de voto. A empresa Comunicaliza dá a Noboa 50,3% dos votos válidos e a González 49,7%, enquanto a Telcodata aponta uma vitória da candidata de esquerda com 50,2% contra 49,8% do atual presidente. Ambas as projeções estão dentro da margem de erro.

No sábado (12), Noboa decretou estado de exceção, por 60 dias, em sete de suas 24 províncias, assim como em Quito e no sistema prisional, sob argumento da ameaça do tráfico de drogas no país. Também na véspera, González denunciou a troca da sua equipe de segurança, no que classificou de ato irresponsável do governo Noboa. O Ministério da Defesa disse que todos os integrantes da equipe estão qualificados para o trabalho.

González, uma advogada de 47 anos, do partido Revolução Cidadã, aspira a ser a primeira mulher eleita presidente nas urnas. Noboa, um empresário milionário de 37 anos, da Ação Democrática Nacional (ADN), busca governar por mais quatro anos após vencer uma surpreendente eleição antecipada em 2023.

Os últimos anos têm sido brutais para o Equador, país de 18 milhões de pessoas. A violência causada pelo tráfico de drogas levou a um aumento no número de homicídios, ao assassinato de um candidato à presidência, à tomada de prisões por grupos criminosos e a um ataque armado a uma emissora televisiva enquanto seus jornalistas faziam uma transmissão ao vivo.

“Nos noticiários há sangue puro, tiros, sequestros, extorsionários. Não dá para viver assim e, ainda por cima, o que se ganha não é suficiente”, disse à AFP Raquel García, de 23 anos, que não tem um emprego fixo.

Noboa e González terminaram o primeiro turno praticamente empatados, com uma diferença de 0,17% a favor da candidata de esquerda. No segundo turno, analistas e pesquisas apontam uma disputa voto a voto.

Isto “trouxe muita tensão, muito nervosismo para esse segundo turno, disse José Antonio de Gabriel, chefe-adjunto da missão de observação da União Europeia, à Teleamazonas.

Denúncia descartada

No primeiro turno, a denúncia de fraude, feita por Noboa, foi descartada pelas organizações internacionais. Quase 13,7 milhões de habitantes estão convocados às urnas entre as 7h e 17h (9h e 19h em Brasília) neste domingo.

Paraíso do narcotráfico

Dolarizado, com portos estratégicos no Pacífico e localizado entre os dois maiores produtores de cocaína do mundo – Colômbia e Peru – o Equador se tornou um paraíso do narcotráfico.

