Porto Alegre Equipe resgata fêmea de bugio-ruivo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Animal apresentava ferimentos nos quatro membros Foto: Sérgio Louruz / SMAMUS / PMPA Animal apresentava ferimentos nos quatro membros (Foto: Sérgio Louruz / SMAMUS / PMPA) Foto: Sérgio Louruz / SMAMUS / PMPA

A Equipe de Fauna Silvestre da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) fez o resgate de uma fêmea de bugio-ruivo, da espécie Alouatta guariba, nesta quarta-feira (18), no bairro Azenha, em Porto Alegre. Avistado pela primeira vez na semana passada, no bairro Glória, o animal vinha sendo monitorado pelos técnicos.

Nesta terça-feira (17), houve tentativa de resgate na Azenha, mas não foi possível a captura, realizada com sucesso na manhã desta quarta. A fêmea foi encontrada na rua Nunes Machado e apresenta lesões nos quatro membros.

Levada ao Núcleo Preservas, iniciativa ligada ao Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS, voltada a animais silvestres, ela será solta na natureza após a recuperação. A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e do Batalhão Ambiental da Brigada Militar.

O bugio Alouatta guariba é uma espécie nativa, ameaçada de extinção, com ocorrência nas matas nativas na Zona Sul da cidade. Não é comum encontrar exemplares nesta região de Porto Alegre, o que leva à hipótese de fuga ou de que alguém tenha trazido o animal da mata para cidade.

