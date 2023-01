Brasil Incêndio atinge galpão do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ainda não tem informações sobre feridos. Foto: Reprodução de TV O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ainda não tem informações sobre feridos. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um incêndio atingiu galpão do Aeroporto Internacional Tom Jobim do Rio de Janeiro no início da tarde desta quarta-feira (18). O fogo provocou uma intensa coluna de fumaça, que pode ser vista de vários pontos do centro da Zona Norte e da Baixada Fluminense.

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ainda não tem informações sobre feridos e informou que foi acionado às 13h46min. Já há bombeiros no local combatendo o incêndio, e foram mobilizados os quartéis da Ilha do Governador Grajaú, São Cristóvão, Central, Irajá, Nova Iguaçu, Penha, Tijuca e Catete.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil