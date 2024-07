Porto Alegre Equipe de banco alemão faz visita técnica em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os representantes são do KfW Banco de Desenvolvimento. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma equipe técnica do KfW Banco de Desenvolvimento estará em Porto Alegre desta terça-feira (23) até o dia 31. A missão é focada na atualização do programa – em fase de contratação – que busca financiamento de 100 milhões de Euros, com 25 milhões de contrapartida, para projetos de drenagem urbana, priorizando os arroios Moinho (Zona Leste), Guabiroba e Cavalhada (Zona Sul).

Serão visitadas as regiões dos arroios para definir um cronograma e a estratégia para implementação técnica, avaliar os resultados dos estudos e estabelecer medidas de acompanhamento dos investimentos.

A carta-consulta para o financiamento foi aprovada pela Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) em 13 de junho deste ano e está em processo de aprovação na diretoria do banco e no governo federal.

Holandeses

Técnicos da universidade holandesa TU-Delft vistoriaram, nessa segunda-feira (22), o bairro Arquipélago, que reúne as ilhas da Pintada, das Flores, do Pavão, Grande dos Marinheiros e Mauá. A Universidade e a prefeitura de Porto Alegre assinarão uma cooperação bilateral, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), para elaborar o Plano Urbanístico Ambiental para Desenvolvimento Sustentável das Ilhas de Porto Alegre. A medida faz parte do Plano Estratégico de Reconstrução da cidade.

O estudo contará com um plano emergencial, a ser apresentado em quatro meses, com soluções de reassentamento, regularização fundiária, adaptações para as moradias e obras necessárias para minimizar os impactos das cheias nas ilhas. Um segundo plano urbanístico, a ser realizado em 18 meses, atenderá uma demanda antiga da população de definir o planejamento urbano específico com a inclusão efetiva do território no Plano Diretor e um plano de obras estruturais como intervenções viárias e saneamento para minimizar o impacto das cheias do Guaíba no futuro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/equipe-de-banco-alemao-faz-visita-tecnica-na-capital/

Equipe de banco alemão faz visita técnica em Porto Alegre

2024-07-22