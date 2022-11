Economia Equipe de Lula começa debates sobre ICMS dos combustíveis

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estados se comprometeram a apresentar à União, até a próxima sexta-feira (11), algumas propostas para a compensação financeira de suas perdas Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil Estados se comprometeram a apresentar à União, até a próxima sexta-feira (11), algumas propostas para a compensação financeira de suas perdas. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem prometido aos governadores que no fim da próxima semana uma reunião irá ocorrer para tratar do Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) em cima dos combustíveis.

As informações são de parlamentares e de aliados do petista. Nesta quinta-feira (03), após nova reunião no Supremo Tribunal Federal (STF), os estados se comprometeram a apresentar à União, até a próxima sexta-feira (11), algumas propostas para a compensação financeira de suas perdas com a arrecadação do ICMS.

Mas, antes, a ideia é que os governadores comecem a discutir com o novo governo federal qual das propostas é mais fácil de sair do papel.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia