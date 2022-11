Música Músico Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, morre no Rio

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

Paulo Jobim, em foto de 2016; músico estava internado na clínica São Vicente e sofria de câncer. Foto: Leo Aversa/Divulgação Paulo Jobim, em foto de 2016; músico estava internado na clínica São Vicente e sofria de câncer. (Foto: Leo Aversa/Divulgação) Foto: Leo Aversa/Divulgação

O músico, arranjador e arquiteto Paulo Jobim, filho do maestro Tom Jobim, morreu nesta sexta-feira (4). A informação foi confirmada por Beth Jobim, irmã de Paulo. De acordo com a artista plástica, desenhista, gravadora e pintora, o irmão estava hospitalizado havia cerca de um mês.

Paulo Jobim, de 72 anos, estava internado com câncer na clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio. Ele descobriu a doença há cerca de 10 anos. Ele era cantor, guitarrista, flautista, arranjador e arquiteto.

“Meu irmão estava internado há cerca de um mês, mas estava bem. Estava sendo bem cuidado. Entretanto, infelizmente ele partiu hoje. Ele era uma pessoa muito especial, generosa, idealista. Um grande músico, um excelente pai, um irmão maravilhoso e que nos deixou muito cedo”, disse Beth.

Ao longo da carreira, Paulo Jobim trabalhou com artistas como: Chico Buarque, Milton Nascimento, Sarah Vaughan, Astrud Gilberto, além do próprio pai.

Jobim era também criador e presidente do Instituto Antonio Carlos Jobim, fundado em 2001 com o objetivo de preservar e difundir a obra musical e poética do pai.

Ele deixa os filhos Daniel, Dora e Isabel, e dois netos.

Segundo sua irmã, o corpo do artista deverá ser velado e enterrado na próxima terça-feira (8). É que o filho do cantor está no exterior e voltará neste final de semana para o Brasil.

