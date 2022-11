Mundo Twitter faz demissão em massa de funcionários

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

A compra da rede social por Musk foi oficializada no dia 27 de outubro por US$ 44 bilhões. Foto: Reprodução/Twitter A compra da rede social por Musk foi oficializada no dia 27 de outubro por US$ 44 bilhões. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Após ser comprado pelo empresário Elon Musk, o Twitter iniciou uma demissão em massa de seus funcionários em todo o mundo nesta sexta-feira (4). Cerca de 50% dos cerca de 7,5 mil trabalhadores devem ser dispensados e as notificações estão sendo enviadas por e-mail.

A emissora norte-americana CNN informou que teve acesso ao texto enviado a todos os trabalhadores comunicando sobre as demissões.

“Se o seu emprego não for afetado, você receberá uma notificação por meio de seu e-mail do Twitter. Se o seu emprego for afetado, você receberá uma notificação com as próximas etapas por meio de seu e-mail pessoal”, diz a nota repercutida pela emissora, informando ainda que os escritórios seriam fechados temporariamente “para ajudar a garantir a segurança”.

Muitos funcionários, porém, souberam que haviam sido demitidos ao perderem acessos a seus ambientes virtuais de trabalho antes mesmo de serem notificados.

Horas após o anúncio da rede social, um grupo de ex-trabalhadores do Twitter já abriu um processo contra a empresa em São Francisco por falta de cumprimento das normas trabalhistas. A lei local exige que empresas com mais de 100 funcionários notifiquem as pessoas que serão dispensadas com 60 dias de antecedência no caso de demissões em massa.

A compra da rede social por Musk foi oficializada no dia 27 de outubro por US$ 44 bilhões após cerca de seis meses de complicadas negociações. Desde que assumiu, o dono da Tesla e da Space X já demitiu os principais executivos da rede social, incluindo o então presidente-executivo, Parag Agrawal, e o diretor financeiro Ned Segal.

