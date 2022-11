Brasil Fiocruz aponta aumento de casos de vírus sincicial respiratório em crianças

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

Foto: Reprodução

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta para o aumento de casos semanais associados ao vírus sincicial respiratório (VSR) em crianças de até 4 anos no País. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (4) em nova edição do boletim InfoGripe.

O levantamento, referente ao período de 23 a 29 de outubro, tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 31 de outubro.

O vírus sincicial respiratório (VSR) é um dos principais causadores das infecções que afetam o trato respiratório inferior de crianças menores de 2 anos de idade. O vírus pode ser responsável por até 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias durante os períodos de sazonalidade, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

A sazonalidade do VRS tem início mais precoce na região Norte e Nordeste do Pís, em fevereiro, e mais tardio no Sudeste e Sul, em abril. No entanto, o vírus circula durante todo o ano.

Entre os grupos de maior risco de infecção respiratória grave por VSR estão crianças menores de seis meses, principalmente prematuras, e aquelas com doença pulmonar crônica e com condições cardíacas, necessitando de internação em 10% a 15% dos casos. Nesta população, as condições associadas ao desenvolvimento de doença grave são decorrentes do sistema imune imaturo, poucos anticorpos maternos e menor capacidade das vias aéreas.

