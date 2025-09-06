Inter Com trabalho tático, Inter fecha a primeira semana de treinos durante a Data Fifa

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O treinamento desse sábado (6) foi fechado no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A equipe do Inter fechou a primeira semana livre para treinos durante o período da Data Fifa. Com isso, o técnico Roger Machado tem tempo para preparar a equipe para o retorno do Campeonato Brasileiro. A comissão tem mais uma semana até o próximo confronto da competição.

O treinamento desse sábado (6) foi fechado no CT Parque Gigante. Os jogadores iniciaram a manhã com exercícios de posse de bola em curto espaço, depois outra atividade técnica, seguida por um trabalho tático.

O elenco volta a treinar na manhã desta segunda-feira (8), dando sequência nos trabalhos para o duelo com o Palmeiras. O jogo será disputado no próximo sábado (13), às 18h30min, no Allianz Parque, em São Paulo. Com 27 pontos, o Colorado ocupa a 10ª posição da tabela do Brasileirão.

Seu Gentil

Em outra frente, o Inter comunicou nesse sábado (6) o falecimento de Gentil Souza dos Passos, conhecido como “Seu Gentil”, aos 69 anos. Ícone dos bastidores do Beira-Rio, ele dedicou mais de cinco décadas de trabalho ao clube gaúcho, atuando como roupeiro do elenco principal desde 1974.

“Com profundo pesar, o Sport Club Internacional comunica o falecimento de Gentil Souza dos Passos, o eterno Seu Gentil. Aos 69 anos, deixou uma vida inteira dedicada ao Clube do Povo: foram mais de 50 anos de trabalho como roupeiro, marcados por profissionalismo, carinho e devoção ao nosso manto. Patrimônio colorado, acompanhou gerações no vestiário e no dia a dia do Beira-Rio. A história do Internacional também se escreve com o nome de Seu Gentil. Sua trajetória está eternizada na memória colorada e seguirá viva na dedicação e no exemplo que deixou. Para sempre conosco. Descanse em paz. O velório ocorrerá na Capela ‘K’, no cemitério Jardim da Paz, com início às 17h. A despedida será no domingo (7/9), às 11h”, informou o Colorado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/equipe-fecha-primeira-semana-de-treinos-durante-a-data-fifa/

Com trabalho tático, Inter fecha a primeira semana de treinos durante a Data Fifa

2025-09-06