Grêmio Equipe feminina do Grêmio retoma treinos em meio à pausa no Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grupo realizou atividades em campo após período de recesso e de testes físicos Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA Grupo realizou atividades em campo após período de recesso e de testes físicos (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA) Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após período de recesso e de testes físicos, a equipe feminina do Grêmio retornou aos treinamentos em campo e com bola. Na tarde desta segunda-feira (22), o grupo realizou atividades no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas, sob orientação da técnica Thaissan Passos e sua equipe.

Na primeira semana após o recesso das atletas em meio à pausa no Campeonato Brasileiro Feminino, o foco da equipe foi em uma série de testes físicos e de saúde. Foram realizados exercícios para verificação da composição corporal, resistência, agilidade, potência, nível cardiorrespiratório, entre outros. As atividades encerraram no sábado (20), com exames de fisioterapia.

Agora, foram retomados os trabalhos em campo e com bola, dando sequência, em paralelo, às atividades físicas. Na manhã desta segunda-feira (22), as Gurias Gremistas realizaram exercícios na academia, de força e de potência de membros inferiores. À tarde, as atividades focaram em minijogos, tendo como objetivo o passe entre linhas e finalizações a gol. Para encerrar, o grupo realizou complemento de resistência de condicionamento cardiorrespiratório.

Algumas atletas do sub-20, que estavam disputando o Brasileirão da categoria, também participaram dos trabalhos. Os treinamentos seguem durante esta semana, com reforço de academia e de fisioterapia.

O próximo desafio do Grêmio no Brasileirão Feminino é contra o Real Brasília, que acontecerá em 17 de agosto, com o Tricolor lutando para permanecer na zona de classificação do campeonato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/equipe-feminina-do-gremio-retoma-treinos-em-meio-a-pausa-no-brasileirao-feminino/

Equipe feminina do Grêmio retoma treinos em meio à pausa no Brasileirão Feminino

2024-07-23