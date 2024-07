Grêmio Grêmio volta aos treinos após vitória no Brasileirão

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Após período em recuperação de lesão, Cristaldo (foto) voltou a treinar com o resto do elenco gremista Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Após período em recuperação de lesão, Cristaldo (foto) voltou a treinar com o resto do elenco gremista (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Jogadores do Grêmio voltaram aos trabalhos no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Após o triunfo na última rodada do Campeonato Brasileiro diante do Vitória, a equipe comandada por Renato Portaluppi busca seguir somando pontos para subir na tabela de classificação e deixar a zona de rebaixamento. Nesta quinta-feira (25), o adversário será o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20h.

Como de praxe, os atletas que não atuaram tanto no último confronto foram ao gramado para as atividades programadas, enquanto os demais jogadores permaneceram no vestiário para trabalhos regenerativos. A sessão começou com o aquecimento dos jogadores cumprindo exercícios físicos, seguido por um trabalho de toque de bola em movimento.

Contando com as participações de Cristaldo e Jemerson, o grupo foi dividido em dois times de 11×11 em treinamento coletivo, sob orientação do auxiliar técnico Alexandre Mendes e a observação de Renato. Alguns atletas da base completaram a movimentação.

