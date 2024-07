Inter Inter renova contrato com Gabriel Carvalho até dezembro de 2028

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jovem está no Inter desde os 9 anos e foi promovido ao time principal em 2024 Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Jovem está no Inter desde os 9 anos e foi promovido ao time principal em 2024 (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter confirmou na noite desta segunda-feira (22) a renovação de contrato com o meia Gabriel Carvalho. O anúncio foi feito através das redes sociais e do site oficial do clube.

O garoto de apenas 16 anos assinou uma extensão contratual de mais duas temporadas, firmando vínculo definitivo com o Colorado até dezembro de 2028. A multa rescisória é superior a 60 milhões de euros (cerca de R$ 363,6 milhões pela cotação atual).

Nascido no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, Gabriel Carvalho está no Inter desde os 9 anos e é considerado o principal nome das categorias de base. O jovem foi promovido ao grupo principal por Eduardo Coudet, agradando nos treinos e recebendo as primeiras oportunidades na equipe profissional.

No dia 16 de junho, o jovem fez sua estreia no time principal na derrota por 2 a 1 para o Vitória. Apesar do resultado negativo, Gabriel contribui com uma assistência para Wesley marcar o gol colorado, tornando-se o jogador mais jovem a vestir a camisa colorada desde Alexandre Pato, com 16 anos, nove meses e 30 dias. O jovem meia também entrou em campo na eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, quando atuou por 31 minutos.

Na coletiva de apresentação de Roger Machado como novo comandante do Inter, o técnico foi questionado sobre como aproveitará Gabriel nos jogos. Roger evitou falar diretamente sobre o jogador, mas explicou como pretende trabalhar com os jovens atletas no Beira-Rio.

“Ao mesmo tempo que tem de ser ousado, tem de ser conservador. Cada um tem um momento, há fases diferentes de maturação. A minha responsabilidade é muito maior do que só técnica. Eu sei como funciona. Se busca solicitar ingressos dos jovens talentos, mas, se não funciona, não há pudor nenhum em descartá-los. Eu tenho muita responsabilidade no desenvolvimento completo desses jovens”, declarou.

Renovado, Gabriel Carvalho é um dos relacionados para enfrentar o Rosario Central nesta terça-feira (23), às 21h30min, no Beira-Rio, pelo jogo de volta do playoff da Copa Sul-Americana.

Confira a nota do Inter sobre a renovação:

O Sport Club Internacional comunica a renovação de contrato com o meia Gabriel Carvalho. O novo vínculo vai até dezembro de 2028.

Gabriel Carvalho é um dos grandes talentos da categoria sub-17 do Colorado, sendo promovido ao grupo principal em 2024. Pela Sub-17 (em 2023 e 2024), Gabriel acumulou 19 gols e 24 assistências.

O Internacional confia no crescimento e sucesso de Gabriel Carvalho nos próximos anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-renova-contrato-com-gabriel-carvalho-ate-dezembro-de-2028/

Inter renova contrato com Gabriel Carvalho até dezembro de 2028

2024-07-23