Porto Alegre Laudos de moradias atingidas pela enchente em Porto Alegre são enviados ao governo federal

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Os 43 laudos apresentados até neste momento foram realizados por equipes técnicas da prefeitura em trabalho de campo nas regiões do Sarandi, Humaitá, Vila Farrapos e Loteamento Pampa Foto: Gustavo Garbino/PMPA (Foto: Gustavo Garbino/PMPA) Foto: Gustavo Garbino/PMPA

O Demhab (Departamento Municipal de Habitação) iniciou, na noite dessa segunda-feira, 22, a inclusão dos primeiros laudos de moradias atingidas pela enchente no S2ID (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres), da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Os 43 laudos apresentados até neste momento foram realizados por equipes técnicas da prefeitura em trabalho de campo nas regiões do Sarandi, Humaitá, Vila Farrapos e Loteamento Pampa, em Porto Alegre.

Após a inclusão do trabalho no S2ID, os laudos passarão por análise da Defesa Civil Nacional e, se aprovados, serão encaminhados para a Secretaria Nacional de Habitação para avaliação das condições dos beneficiários.

Parceria

Uma parceria com o Governo do Estado possibilitou que 3.562 vistorias fossem realizadas, por meio do convênio com a Universidade do Vale do Taquari, nas regiões do Lami, Ilhas, Beira do Rio e Vila Liberdade. As visitas foram acompanhadas por agentes comunitários do Demhab e a previsão é que os laudos sejam entregues na próxima semana.

