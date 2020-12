Grêmio Equipe gremista encerra preparação para confronto no Brasileirão

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 11 de dezembro de 2020

A equipe gremista encerrou a preparação para o confronto contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, a equipe realizou o último treino antes do jogo contra o Goiás, válido pela 25ª rodada. Com 40 pontos na 4ª colocação, o Grêmio acumula uma sequência de 17 jogos de invencibilidade e vai em busca de mais uma vitória na competição.

Sob comando do técnico Renato Portaluppio, o Grêmio encerrou os treinos para o duelo com um trabalho técnico e tático em campo, sob alta temperatura em Porto Alegre. Após o aquecimento, enquanto parte do grupo fazia um treino técnico em campo reduzido com finalizações em mini goleiras, Renato conversava e orientava a provável equipe em uma atividade tática. A parte final foi com o tradicional trabalho de dois toques, que fecha os preparativos para os jogos.

O time deve ser reserva, já visando a partida de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Santos, na próxima quarta-feira (16). Diego Souza não viaja com a equipe, já que está suspenso.

A partida contra o Goiás acontece nesse sábado (12), às 21h, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

