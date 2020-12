Grêmio Pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio deve utilizar reservas contra o Goiás

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Jogadores titulares não devem viajar à Goiânia. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Visando o jogo de volta contra o Santos, que acontece na próxima quarta-feira (12), o Grêmio deve poupar titulares pelo Brasileiro. No sábado (12), a equipe viaja para Goiânia, para o jogo contra o Goiás, válido pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Em virtude do desgaste da partida contra o Santos, pelo jogo de ida, em que o empate só foi obtido nos acréscimo, o técnico Renato Portaluppi deverá a adotar a estratégia de não utilizar a equipe principal antes de um jogo decisivo.

Atualmente, o Tricolor é 4° colocado na tabela, e tem pela frente um confronto contra o laterna da competição. Para evitar qualquer problema, também de perder um ou dois dias de treinamentos, o clube enviará um time alternativo para o jogo em Goiânia.

Nessa quinta-feira (10), a equipe se reapresenta para os últimos treinamentos e o time já deve ser formado. Uma provável escalação tem: Paulo Victor; Orejuela, Rodrigues, David Braz e Cortez; Lucas Silva e Darlan; Ferreira, Pinares (Thaciano) e Everton; e Diego Churín.

Após o jogo contra o Goiás, o time retorna e já deve treinar na segunda-feira (13), com foco total no Santos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

