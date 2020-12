Grêmio Grêmio tem interesse no meia Benitez, com futuro indefinido no Vasco

Conforme apurado pela reportagem da Rádio Grenal, o Grêmio tem interesse no meio-campista Martín Benitez, jogador que pertence ao Independiente, da Argentina, e está emprestado ao Vasco. O meia não tem sequência no clube carioca, que passa por problemas para a renovação de contrato do Benitez, que vai até o próximo dia 31.

Benitez tem contrato com o Independiente até o final de 2022, o Vasco tenta a compra do jogador, mas as conversas com o clube argentino não tiveram andamento. Houve acerto sobre os valores, mas o Vasco ainda não conseguiu reunir o montante pedido pelo clube argentino. A equipe carioca tem preferência na negociação até o dia 15.

Além do Grêmio, outro clube brasileiro também demonstra interesse no argentino. Segundo o diretor do Independiente, o Palmeiras sondou o jogador de 26 anos.

O Tricolor gaúcho nega a sondagem, mas não descarta a possibilidade de ir atrás do jogador na próxima janela. No entanto, o discurso do clube é de que não haverá mais contratações para o restante da temporada, que se encerra em fevereiro de 2021.

