Empate faz com que o Grêmio avance se houver igualdade no placar por dois ou mais gols no jogo de volta

Em entrevista após a partida, o técnico gremista admitiu que sua equipe não fez uma atuação tão boa quanto esperava e valorizou o trabalho do colega Cuca, mas deixou claro que agora o placar fica em aberto para ser resolvido no jogo da volta, na Vila Belmiro.

Nos últimos minutos na partida desta quarta-feira (9), o Grêmio respirou aliviado com o gol de pênalti de Diego Souza que empatou o placar em 1 a 1 . Até o momento do gol tricolor, a equipe de Renato Portaluppi ia perdendo para o Santos, em casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, mas conquistou o empate nos pés de seu artilheiro.

“Tem que dar parabéns para o Cuca. Realmente, ele tentou de todas as formas parar a equipe do Grêmio. Nem sempre vamos jogar bem. Não que tenhamos jogado mal, mas é Libertadores. Se tivéssemos perdido, estaríamos vivos. Com o empate, temos mais chances. Agora tem mais 90 minutos para jogar na Vila. Como o Santos tem uma grande equipe, nós também temos. Vamos medir forças. Quem vai passar, eu não sei, mas pode ter certeza que o futebol brasileiro estará bem representado”, disse Renato. “O Grêmio não teve as atuações que vinha tendo, mas não foi mal. Mas o jogo está totalmente aberto. O Grêmio quando joga sempre faz gol, seja na Arena ou seja fora. Lógico que a gente quer que jogar bonito, inclusive com vitórias. Mas entre jogar bonito e vitórias, eu prefiro jogar mal e conseguir a vitória para passar a próxima fase“, destacou Renato, ainda sobre a partida de volta, se mostrando confiante na vitória da sua equipe fora de casa.

Mas a entrevista coletiva também foi marcada pelas polêmicas da arbitragem. O técnico falou sobre o pênalti marcado a favor do Grêmio no último minuto de jogo, que trouxe o empate ao tricolor: “Pode ser contra o Grêmio, hoje foi o do Santos. No momento em que o jogador pula de braço aberto e abola pega no braço dele dentro da área, tem que dar o pênalti […] Se pegarem o jogo contra o Santos, no primeiro turno do Brasileirão, onde a bola pegou no braço do Paulo Miranda, é um lance parecido com este. Comparem. O que tem de diferente?”.

Ainda, Renato Portaluppi questionou a decisão do árbitro em dois lances da partida. A primeira, no cartão vermelho dado a Pinares, que depois foi retirado com a ajuda do VAR, e a segunda em um lance de encontro entre Marinho e Vanderlei. Para o técnico, o árbitro paraguaio Juan Gabriel Benítez errou nos dois lances.