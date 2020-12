Grêmio Com gol de pênalti no último minuto, Grêmio empata com Santos no jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

No último minuto de jogo, Diego Souza, de pênalti, deixou tudo igual na Arena

9 de dezembro de 2020

Grêmio e Santos entraram em campo na Arena, na noite desta quarta-feira (9), em jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O encontro marca o jogo de ida desta fase da competição. A partida de volta, está marcada para a próxima quarta-feira (9), na Vila Belmiro.

As duas equipes trouxeram uma surpresa para seus torcedores. Pelo lado tricolor, Jean Pyerre não estava nem entre os relacionados para a partida. Já pelo lado santista, o técnico Cuca não pode contar com o atacante Soteldo, que testou positivo para Covid-19 já em Porto Alegre, depois do teste exigido pela Conmebol para a partida.

1º tempo

Apesar de dominar a posse de bola, o tricolor pouco criou na primeira etapa. A equipe santista se mostrou mais avançada e criativa para ir em busca do gol. Logo aos cinco minutos, Matheus Henrique puxou a camisa de Jobson em uma tentativa de roubada de bola e levou cartão amarelo. Aos oito, foi a vez de Maicon ser amarelado pelo árbitro. O capitão tricolor fez falta em Diego Pituca, no meio-campo. Mesmo com poucas chegadas efetivas de ambos os lados, o primeiro gol da partida saiu dos pés de Kaio Jorge, para o Peixe. Pará fez o cruzamento da direita, e Vanderlei saiu errado para afastar a bola. Com o goleiro mal posicionado na jogada, Felipe Jonatan cabeceou na sobra. Kaio Jorge apareceu no meio do caminho para desviar e abrir o marcador.

Após o gol, Jobson e Pinares se estranharam na beirada do gramado, gerando um pequeno tumulto com os dois times. Momentos depois, o árbitro chegou a expulsar o meia tricolor por uma divida com Diego Pituca. No entanto, com a revisão do VAR, a expulsão foi anulada e Pituca levou cartão amarelo. Os três minutos de acréscimos ainda foram suficientes para mais um cartão nesta primeira etapa. Diogo Barbosa, fez falta em Lucas Braga, que tentava puxar o contra-ataque e foi amarelado.

2º tempo

Empolgada com o primeiro gol, a equipe santista começou pressionando logo nos primeiros minutos da segunda etapa. Com marcação em blocos e em velocidade, dominou a posse de bola e criou chances. O técnico Renato Portaluppi subsistiu Kannemann por David Braz, e foi justo com o zagueiro que havia acabado de entrar, que o Grêmio assustou pela primeira vez no segundo tempo. David Braz recebeu cruzamento na segunda trave, subiu mais que Pituca, mas cabeceou para fora, desperdiçando a chance em que o goleiro John estava mal posicionado.

O tricolor seguiu ameaçando a equipe paulista, e mais uma vez David Braz assustou o goleiro John. De falta, o zagueiro mandou uma bomba no gol, obrigando o goleiro santista a fazer uma bela defesa. Um minuto depois, Diego Souza recebeu cruzamento e cabeceou firme no gol. John caiu para agarrar a bola. Aos 32 minutos, Renato tirou Pinares para colocar Everton Cardoso. Mesmo com o Santos dominando a posse de bola, o tricolor conseguiu criar jogadas para chegar mais à área adversária. Buscando ameaçar ainda mais o adversário, Victor Ferraz deu lugar a Diego Churín.

O Grêmio foi crescendo na partida, com nove escanteios cobrado e, faltando poucos minutos para o fim da partida, Ferreirinha cruzou da direita, mas a bola explodiu na marcação e foi para fora. Aos pedidos de pênalti, o árbitro consultou o VAR e após rever o lance, marcou toque de mão de Vinicius Baliero. Coube a Diego Souza resolver. O centroavante do Grêmio bateu forte no canto de cima do gol de John, que caiu para o outro lado. Fim de papo na Arena! Tudo igual no primeiro jogo das quartas de final. Grêmio 1 x Santos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

