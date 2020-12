Grêmio Jean Pyerre fica fora da viagem para Goiânia mas deve reintegrar o grupo para partida contra o Santos

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Desfalque na partida contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro e contra o Santos, pelo jogo de ida da quartas de final da Copa Libertadores, Jean Pyerre têm sido a principal pauta gremista durante a última semana. Na escalação do jogo contra o Santos, o jogador não esteve nem no banco de reservas.

A expectativa é que seu retorno aconteça já no jogo de volta, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (16). O jogo define a classificação para semi-final da competição e o Grêmio deve ir com força máxima. Portanto, a partida contra o Goiás, no sábado (12), deve ter os jogadores reservas em campo.

A rotina tem sido de tratamento, reforço muscular e acompanhamento da comissão técnica para Jean Pyerre. Seu histórico de lesões não deixa o departamento médico descuidar a situação do jogador. O retorno aos treinamentos deve acontecer nos próximos dias, o Grêmio já começa a semana de treinos domingo (13), com foco no Santos.

O meia saiu com dores no primeiro tempo da partida contra o Guaraní, pelas oitavas de final da Libertadores. Não foi diagnosticado com lesão, mas ainda há dores.

Pelas redes sociais, o jogador tranquilizou a torcida, o que não significa que esteja pronto para jogar. Por isso, houve resguardo por parte da comissão técnica com a situação. Até porque o histórico recente de Jean apresenta problemas físicos.

O Tricolor encara o Goiás, às 21h de sábado (12), na Serrinha, pelo Brasileirão. Depois, vai para São Paulo, onde encara o Santos, na quarta-feira (16), para decidir vaga na semifinal da Libertadores. Provavelmente com Jean Pyerre.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

