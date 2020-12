Grêmio “A gente também quer ganhar o Campeonato Brasileiro”, exalta Ferreira em entrevista coletiva

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na tarde desta sexta-feira (11), o atacante gremista Ferreira concedeu entrevista coletiva no CT Presidente Hélio Dourado. Durante a conversa com os jornalistas, o jogador afirmou que não pensa ainda no confronto diante do Santos no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, pois o time está focado na partida diante do Goiás, neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro.

– A gente também quer ganhar o Brasileiro, estamos a 10 pontos do São Paulo com um jogo a menos. Para nós, o jogo contra o Goiás também é uma final.”

Além disso, Ferreira também destacou a importância que é a confiança que o técnico Renato Portaluppi passa ao grupo. Segundo o jogador, o técnico, que também era atacante, tentava jogadas agressivas, assim como o jovem gremista.

Para este jogo contra o Goiás na Arena, o provável Grêmio vem com Vanderlei; Orejuela, David Braz, Kannemann, Cortez; Lucas Silva, Matheus Henrique, Ferreira, Thaciano, Pepê, Churin.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

