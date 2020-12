Esporte Grêmio encara o Goiás fora de casa pelo Campeonato Brasileiro

12 de dezembro de 2020

Renato Portaluppi levou apenas seis titulares para a partida (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio enfrenta o Goiás no Estádio da Serrinha, em Goiânia, a partir das 21h deste sábado (12), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos na tabela, o Tricolor acumula uma sequência de 17 jogos de invencibilidade e joga em busca de mais uma vitória na competição.

Pensando nas quartas de final da Libertadores, que disputa com o Santos, o técnico Renato Portaluppi poupa jogadores no duelo pelo Brasileirão. Dos atletas considerados titulares, embarcaram para Goiânia apenas Vanderlei, Kannemann, Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Luiz Fernando e Pepê.

O Goiás é o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 19 pontos.

