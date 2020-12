Esporte Jogando em casa, Inter enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

O Beira-Rio é o palco do confronto (Foto: Reprodução/Twitter)

Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Abel Braga, o Inter enfrenta o Botafogo neste sábado (12), a partir das 19h, no estádio Beira-Rio.

O treinador não conta com Praxedes, Mauricio e Pedro Henrique, que estão na seleção sub-20, além de Musto, suspenso. Com 38 pontos conquistados no Brasileirão, o Colorado, que chegou a liderar o campeonato, inicia a 25ª rodada do torneio na sexta posição da tabela.

O Botafogo tem apenas 20 pontos e está na zona de rebaixamento.

Nesta semana, o clube gaúcho foi eliminado da Libertadores, nos pênaltis, pelo Boca Juniors, em Buenos Aires, na Argentina.

